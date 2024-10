ING: Consumenten kopen weer meer mode-artikelen in derde kwartaal

De uitgaven van Nederlanders zitten in het derde kwartaal weer in de lift. Volgens data-onderzoek van ING stegen de consumententransacties in Nederland met 1,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hoewel consumenten voornamelijk meer geld spenderen aan diensten, groeien de uitgaven in modewinkels in het goederensegment het hardst.

Modewinkels zien hun volatiele omzet met 2,6 procent stijgen in het derde kwartaal, nadat zij een zwak tweede kwartaal achter de rug hebben, zo blijkt uit het onderzoek. Consumenten geven ook meer geld uit in drogisterijen en apotheken, en supermarkten en speciaalzaken. Elektronica winkels, niet-gespecialiseerde winkels, bouwmarkten en woon- en tuinwinkels zien de omzet afnemen. In totaal stijgt de omzet met 0,8 procent in het goederensegment. Consumenten geven 2,8 procent meer uit aan diensten.

De transactiecijfers van ING tonen dat de consument de weg omhoog weer heeft gevonden en dat de krimp van de totale consumptie van huishoudens van het tweede kwartaal vooralsnog tijdelijk lijkt te zijn, aldus ING. Dat maakt dat ING de toekomst positief inziet. “De loonstijging overtreft nog altijd de inflatie, het momentum op de woningmarkt blijft positief en het effect van overheidsbeleid op de koopkracht voor 2025 laat eveneens een positief beeld zien. Zodoende verwacht ING dat de consumptie ook in volumes aantrekt de komende kwartalen.”