ING: Groei flexbranche loopt terug door krappe arbeidsmarkt en strengere regelgeving

De groei in de flexbranche, waaronder uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers vallen, loopt dit jaar terug ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit onderzoek van ING Research. Volgens de onderzoekers heeft die ontwikkeling te maken met nieuwe regelgeving, de krapte van de arbeidsmarkt en met de groeiende kans op een recessie.

Vorig jaar groeide de flexbranche nog met zeven procent jaar-op-jaar. Dit jaar wordt dat naar verwachting vier procent, volgend jaar drie. ‘Naast het feit dat de economische vooruitzichten momenteel verslechteren, zet de personeelskrapte ook een rem op de groei,’ zo is op de ING-website te lezen. Door de krappe arbeidsmarkt wordt het voor flexbedrijven almaar lastiger om kandidaten te vinden. De krapte zorgt ook voor hogere tarieven: deze stegen in het eerste kwartaal al met zes procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 gaf ongeveer een derde van de flexbedrijven aan dat de krapte voor hen een probleem vormt, tegenover een kwart aan het begin van 2021.

Daarnaast is er strengere regelgeving voor de flexbranche. Zo wordt de duur van uitzendcontracten ingekort van 5,5 naar drie jaar, worden oproepcontracten vervangen door basiscontracten met meer zekerheid, en komt er een verplichte certificering voor de sector. Er komt ook nieuwe regelgeving voor zzp’ers, maar die komt waarschijnlijk later: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers kan naar verwachting bijvoorbeeld pas tegen 2027 ingaan, zo meldde het kabinet begin juli. Door die ongelijke timing kan het een tijdlang aantrekkelijker worden om zzp’ers in te huren dan uitzendkrachten.

Volgens ING kan de rol van uitzendbureaus daardoor gaan veranderen, en bijvoorbeeld meer verschuiven in de richting van werving, selectie, detachering en loopbaanbegeleiding.