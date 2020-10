ING: Pin-omzet gedaald in eerste week van gedeeltelijke lockdown

De totale waarde van pinbetalingen en geldopnames in Nederland lag op 19 oktober 10 procent lager dan normaal van de tijd van het jaar, zo meldt het ING.

De bank meldt dat dit een verslechtering is van 5 procentpunt ten opzicht van een week eerder: “Een deel van de Nederlanders gaat normaliter in de herfstvakantie naar het buitenland. Nu zijn dat er veel minder en dus blijkt de waarde van pinbetalingen en geldopnames in het buitenland ook flink gezakt. Doorgaans wordt zo’n 7% van de totale waarde van pinbetalingen en geldopnames in deze periode in het buitenland gerealiseerd, afgelopen week was dat 4%. Kortom nu zijn er dus meer Nederlandse consumenten in Nederland dan normaal.”

De terugval in de pin-omzet is wel minder fors dan in maart, aldus de ING. Bij deze vergelijking moeten overigens wel een aantal zaken in het achterhoofd gehouden worden: er is nu een stuk van de economie gesloten en in maart was alles nog open, en ondernemers zijn nu staat om sneller op te maatregelen te reageren.

De daling van pin-omzet was vooral hard in de horeca branche. Er was minder omzet gedaald in de non-food retail. De modebranche zag een daling van een kleine 10 procentpunt. Dat consumenten meer thuis blijven en minder feesten, is terug te zien in de daling: in de modebranche vonden ruim 15 procent minder pinbetalingen plaats.

