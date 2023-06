Inkoopdirecteur van Mr Porter: “Mannen staan steeds meer open voor nieuwe stijlen, stoffen en vormen”

Mr Porter is een van de toonaangevende internationale online retailers als het gaat om luxe herenkleding. Het platform, dat deel uitmaakt van de Italiaanse Yoox Net-A-Porter Group (YNAP), biedt natuurlijk luxe topmerken zoals Tom Ford en Saint Laurent, maar ook aanstormend talent zoals Miles Leon en Manaaki.

In dit interview onthult Daniel Todd, inkoopdirecteur bij Mr Porter, de herenmode trends voor het komende seizoen, welke merken het momenteel goed doen bij de online retailer en de plannen voor de zomer.

Welke items doen het momenteel goed bij Mr Porter?

We zien dat alle zomercategorieën van onze luxe topmerken momenteel goed verkopen, omdat onze klanten de voorkeur geven aan investeringsstijlen. De suède loafers van Loro Piana blijven het goed doen op de site, net als de lichtgewicht suède en denim jasjes van Brunello Cucinelli en Tom Ford.

Er is ook een opvallende stijging in de verkoop van formele broeken omdat mannen deze nu stylen met meer casual items zoals knitwear, polo's en casual shirts. Daarnaast hebben we een toename gezien in de vraag naar felle, kleurrijke sieraden - met armbanden als ons best verkochte model in deze categorie.

Image: Mr Porter's Summer Stories campaign | Credit: Mr Porter

Welke merken doen het goed voor jullie?

Onze luxe topontwerpers zoals Saint Laurent, Brunello Cucinelli en Celine Homme blijven tot onze best verkopende merken op Mr Porter behoren. We zien ook een enorme groei bij ontwerpers als Loewe en The Elder Statesman. Daarnaast is ons eigen label Mr P. sterk gegroeid en is nu een van onze best presterende merken op de site.

Heeft u onlangs nieuwe merken aan uw assortiment toegevoegd?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe en spannende merken om aan ons assortiment toe te voegen - veel van onze klanten noemen Mr Porter een ontdekkingsplek voor nieuwe ontwerpers. Dit seizoen hebben we ons aanbod casualwear uitgebreid met het Japanse merk Kaptain Sunshine, het in Kopenhagen gevestigde label Mfpen en het Indiase merk Kardo. Verder komt ons eerste Thaise sieradenmerk Pattaraphan met een exclusieve collectie sieraden.

Hoe is de belangstelling van klanten voor de Mr Porter Futures-collecties?

De drie Mr Porter Futures ontwerpers, Miles Leon, Manakki en Saif Ud Deen, genieten een groeiende belangstelling van ons wereldwijde klantenbestand. Als nieuwe, onbekende merken op de markt is het belangrijk dat we onze klanten helpen om de kernwaarden van deze merken te leren kennen. De merken zijn onlangs begonnen met het uitbrengen van hun nieuwste FW23-collecties op Mr Porter - dus we zijn benieuwd hoe ze het doen.

Image: Long Canvas Jacket by Saif Ud Deen | Credit: Mr Porter

Zijn er momenteel nieuwe capsulecollecties gepland?

We hebben onlangs onze Summer Stories-campagne op Mr Porter gelanceerd, die onze zomercategorie promoot, zowel in de hoofdcollecties als door middel van een samengesteld aanbod van exclusieve capsules. Binnen deze campagne hebben we onlangs exclusieve collecties gelanceerd met merken als Sunspel en het in Los Angeles gevestigde merk Cherry LA.

Op 19 juni, in lijn met de volgende fase van de campagne 'Al Fresco', lanceren we een reeks exclusieve capsules met iconische Italiaanse merken die Italiaans vakmanschap en resortwear vieren. Vervolgens zullen we ook een reeks exclusieve sieraden lanceren om deze zomer naar te verlangen.

Image: Mr Porter's Summer Stories campaign | Credit: Mr Porter

Welke herenmode trends verwacht u voor het komende seizoen en daarna?

‘Quiet luxury’ blijft een belangrijke trend voor het komende seizoen en daarna, met merken die zich richten op tijdloze stukken in luxe stoffen. Duurzaamheid en circulaire mode zijn belangrijker dan ooit, dus ik verwacht deze nadruk te zien bij merken die zich richten op het voorkomen van afval.

De felle, gedurfde kleuren die we in de collecties van SS23 hebben gezien, zullen ook in de komende seizoenen te zien zijn, samen met de nadruk op denim en werkkleding. En omdat mannen steeds meer openstaan voor het uitproberen van nieuwe stijlen, stoffen en vormen, zal het gebruik van experimentele stoffen zeer relevant zijn.

Het interview werd schriftelijk afgenomen.