Inkoopseizoen: Betty Friedel over orderdeadlines dichter op het seizoen en meer flexibiliteit van merken

Angelika Winkler leidt samen met haar moeder de boetiek Betty Friedel in Lohr am Main, een familiebedrijf van de vierde generatie. Als binnenstadexpert begeleidt ze ook de handelsverenigingen van Beieren en Hessen en gemeenten bij de heropleving van hun centra.

Tegenover FashionUnited legt Winkler uit waarom ze meer flexibiliteit en seizoensgebonden orderdata van merken verlangt. Ze legt ook uit waarom ze bewust afziet van een eigen webshop en wat haar klanten, ondanks het getemperde consumentenvertrouwen, toch naar de boetiek trekt.

Over Betty Friedel: De geschiedenis van de boetiek begint in 1950: hoedenmaakster Betty Friedel verkoopt aanvankelijk zelfgemaakte hoeden en accessoires, waarna geleidelijk modemerken worden toegevoegd. De winkel is tot op de dag van vandaag gevestigd in een historisch pand in het voetgangersgebied van Lohr, ooit een bakkerij en wijnbar, en in de loop der jaren zorgvuldig omgebouwd tot boetiek. Het familiebedrijf wordt nu geleid door het moeder-dochterduo Stefanie Grimm en Angelika Winkler, de derde en vierde generatie. Vandaag de dag staat Betty Friedel voor exclusieve damesmode in het hart van de 'Sneeuwwitjestad' Lohr am Main. Het assortiment omvat merken als Bogner, Marc Aurel en Raffaello Rossi.

U leidt 'Betty Friedel' samen met uw moeder. Hoe leidt u het familiebedrijf naar de toekomst?

Zoals in veel familiebedrijven komen bij ons twee generaties met verschillende perspectieven samen. Mijn moeder brengt decennialange ervaring en een grote retaildeskundigheid mee, terwijl ik me dagelijks bezighoud met stadsontwikkeling, communicatie en nieuwe retailconcepten.

Ons doel is dan ook niet om de geschiedenis van de winkel op te geven, maar om het bijzondere karakter ervan op een eigentijdse manier verder te ontwikkelen. Juist de historische inrichting geeft de boetiek persoonlijkheid. Tegelijkertijd willen we een jongere doelgroep aanspreken en laten zien dat traditie en moderniteit geen tegenstelling hoeven te zijn.

Hoe ontwikkelt u uw assortiment en wat verwacht u daarbij van de merken?

Als door de eigenaar geleide boetiek staan we voor dezelfde uitdaging als veel andere gespecialiseerde retailers. Ons assortiment moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Als premiummerk voeren we al vele jaren Bogner. Tegelijkertijd verwachten onze klanten vandaag de dag aanzienlijk meer nieuwigheden dan een paar jaar geleden. Als collecties slechts subtiel veranderen, neemt de koopimpuls af, zelfs bij een sterk merk.

Daarom wens ik meer flexibiliteit van merken en een nog intensievere dialoog met de gespecialiseerde retail. De fysieke retailers zijn belangrijke contactpunten met de klant. We ervaren dagelijks hoe collecties worden ontvangen, welke wensen er ontstaan en welke ontwikkelingen zich in een vroeg stadium aftekenen.

Welke merken bepalen uw assortiment in het midden-prijssegment?

Met merken als Marc Aurel, Raffaello Rossi, Esisto en Margittes werken we zeer succesvol samen, omdat ze verschillende doelgroepen aanspreken en tegelijkertijd betrouwbaar presteren.

Juist familiebedrijven laten vaak zien hoe belangrijk een partnerschappelijke samenwerking is. Een goed inkoopbeleid eindigt niet bij de levering van de goederen; het begeleidt de retail gedurende het hele seizoen.

Betty Friedel in Lohr am Main Credits: Betty Friedel

Uw boetiek is gevestigd in een monumentaal pand. In hoeverre bepaalt de ruimte wat u kunt inkopen?

Onze boetiek heeft een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter. Vanwege de monumentenstatus kunnen de ruimtelijke omstandigheden niet fundamenteel worden gewijzigd, en juist daarin schuilt onze bijzondere charme.

We willen geen inwisselbare conceptstore zijn. Ons doel is juist om de geschiedenis van het pand te combineren met een modern assortiment. Klanten moeten voelen dat ze een bijzondere plek betreden met een eigen persoonlijkheid.

Een terugkerend thema bij de inkoop is de lange doorlooptijd van orders. Hoe gaat u daarmee om?

De retail moet collecties vaak vele maanden van tevoren inkopen, terwijl trends, het weer en het consumentengedrag op korte termijn kunnen veranderen. Ik pleit daarom voor meer flexibiliteit in de hele toeleveringsketen. Kleinere orderdeadlines, dichter op het seizoen, zouden het risico voor retailers aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd beter inspelen op de daadwerkelijke vraag.

Waar liggen de toekomstige aanknopingspunten voor de samenwerking tussen merken en de retail?

Ik zie een groot potentieel in een sterkere digitale verbinding tussen merken en de fysieke retail. Veel fabrikanten hebben al goed presterende webshops. Waarom zou de voorraadbeschikbaarheid van de aangesloten gespecialiseerde retailers daar niet zichtbaar kunnen zijn?

Klanten kunnen dan zelf beslissen of ze online bestellen of het product direct in de dichtstbijzijnde speciaalzaak willen passen. Beide partijen zouden hiervan profiteren: het merk verhoogt de servicekwaliteit en de fysieke retail wint extra bezoekers en nieuwe klanten.

U bent actief op sociale media, maar heeft bewust gekozen tegen een webshop. Waarom?

In de retail moet je nooit 'nooit' zeggen. Op dit moment zie ik echter geen eigen webshop voor onze boetiek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zou de personele inzet voor een kleine, door de eigenaar geleide winkel enorm zijn. Ten tweede drijft ons concept op persoonlijk advies, en dat is precies onze kracht.

We gebruiken sociale media daarom bewust als etalage en inspiratiebron. We willen interesse wekken en mensen uitnodigen in de boetiek. Daar kunnen we bieden wat online moeilijk te vervangen is: eerlijk advies, individuele combinaties en het zekere gevoel de juiste beslissing te nemen.

Over het algemeen blijft het consumentenvertrouwen gematigd. Merkt u dat ook?

Ja, dat merken we zeker. Onze klanten kopen vandaag de dag bewuster en vergelijken meer dan een paar jaar geleden. Een blik op het prijskaartje is nu veel vaker onderdeel van het aankoopproces.

Tegelijkertijd ervaren we dat kwaliteit, vertrouwen en persoonlijk advies juist in economisch onzekere tijden belangrijker worden. Wie kiest voor een hoogwaardig kledingstuk, wil er zeker van zijn dat het echt past, zowel qua stijl als persoonlijkheid.

Directrices Stefanie Grimm (vooraan, links) en Angelika Winkler (vooraan, rechts) met het Betty-Friedel-team Credits: Betty Friedel

Wat trekt uw klanten toch steeds weer naar uw winkel?

Ik ben ervan overtuigd dat fysieke retail veel meer is dan alleen de verkoop van producten. Het is een plek voor ontmoeting, uitwisseling en persoonlijke waardering.

Een klant reed bijvoorbeeld meer dan 40 kilometer naar ons toe omdat ze op zoek was naar de perfecte outfit voor haar diamanten bruiloft. Uiteindelijk nam ze aanzienlijk meer mee dan gepland. Niet omdat we haar hadden overgehaald, maar omdat ze zich begrepen en goed geadviseerd voelde.

Dergelijke ervaringen hebben een impact die veel verder reikt dan de aankoop zelf. Tevreden klanten delen hun verhaal en worden de meest geloofwaardige ambassadeurs van een winkel. Deze persoonlijke aanbeveling is tot op de dag van vandaag een van de krachtigste vormen van marketing.

Welke trends spreken uw klanten momenteel het meest aan?

Momenteel is er vooral vraag naar kledingstukken met persoonlijkheid: krachtige kleuren, bijzondere patronen en hoogwaardige materialen. Klassieke basics worden veel bewuster gekocht, terwijl opvallende items meer aandacht trekken.

Wat betreft de pasvormen zien we een aanhoudende trend naar wijdere silhouetten en moderne pasvormen. Tegelijkertijd blijkt dat trends alleen niet de verkoop bepalen. Het is cruciaal dat ze passen bij de persoonlijkheid van de klant. Juist daarin ligt de kracht van de gespecialiseerde fysieke retail.

Wat is uw conclusie voor de fysieke moderetail?

De fysieke moderetail zal zijn toekomst niet winnen op prijs, maar op persoonlijkheid, advies en authentieke ervaringen. Vooral door de eigenaar geleide winkels hebben hier een grote kracht. Ze kennen hun klanten, bouwen vertrouwen op en maken van winkelen een ontmoeting. Deze kwaliteit blijft, zelfs in een steeds digitalere wereld, een beslissend concurrentievoordeel.