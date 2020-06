Inkopen in onzekere tijden: waar op te letten?

De vraag ‘Hoe zal ik inkopen?’ wordt al jaar en dag in de retailindustrie gesteld. Met de huidige uitdagingen, zoals de pandemie, is deze vraag alleen nog maar belangrijker geworden. Daarom zette brancheorganisatie INretail een webinar op omtrent dit thema afgelopen donderdag. FashionUnited stelt wat highlights op.

Een groot aantal geïnteresseerden schreef zich in voor de webinar die plaatsvond op donderdagavond. Kennis en tips over inkoop blijken gewild die avond, in totaal schreven 184 mensen zich in voor de sessie, zo vertelt Edwin Belt aan het begin. Belt gaat tijdens de webinar kort in op de vraag wat voor soort inkoper iemand is. Ben je een curator: iemand die zelf kiest wat hij of zij mooi of belangrijk vindt, of koop je in op basis van data. Belt ziet een groot toekomstperspectief voor data gedreven samenwerkingen en businessmodellen. Inkoopplannen op basis van data worden later in de webinar ook nog eens aangehaald door Marjolein Mesman van Cube Retail en Peter Wolfsen van INretail als een goede strategie. “We zien dat nog te vaak op gevoel wordt ingekocht, in plaats van op basis van de prognoses,” aldus Wolfsen.

Mesman loopt eerst nog eens door de basis van een goed inkoopplan heen. Hiervoor heeft een retailer een omzet- en een liquiditeitsprognose nodig. Ook is het goed, vooral in deze onzekere tijden, om diverse scenario’s op te zetten. Een scenario met de meest positieve uitkomst en een scenario met de meest negatieve uitkomst. Daarnaast bestempeld Mesman het denken in twee seizoenen voor de inkoop en twee grote uitverkoop periodes als uit de tijd. Deze twee seizoenen zorgen ervoor dat aan het begin van het seizoen hoge voorraden de winkels in stromen terwijl de consument dan nog niet koopt. Dit levert een hoog kapitaalbeslag op en een druk op de liquiditeit. Boven alles zorgt dit voor veel risico, want wat als de omzetprognose nou niet uitkomt? Mesman verwijst hierbij naar 2019 waarin het weer een zeer groot effect had op de omzet van modewinkels. De zomer was uitzonderlijk warm en lang en de winter was juist weer erg zacht. Het moment waarop men nog zomerkleding nodig had, lag dit al niet meer in de winkels.

Inkopen in onzekere tijden: tips en inzichten

Ook de behoefte om winterkleding te kopen kwam pas veel later op gang. De roep voor ‘just in time’ levering, wordt volgens Mesman dan ook steeds harder. Zij raadt dan ook aan om als inkoper en retailer de shift te maken van twee naar vier periodes. Hierdoor zijn partijen flexibeler en is er een lager kapitaalbeslag. Mesman is dan ook fan van een flow fashion inkoopmodel. Klanten kunnen op deze manier ook vaker geactiveerd en geïnspireerd te worden met de meerdere seizoenen/leveringen. Mesman raadt de kijkers van de webinar aan samen te werken met merken waarbij men later en vaker in kunt kopen en waarbij de collecties en leveringen meer gespreid zijn. In het inkoopbudget raadt ze aan om tenminste twintig procent van het budget flexibel te houden zodat nog last minute ingekocht kan worden inspelend op de vraag van de consument.

Zowel Belt als Mesman roepen retailers op in hun inkoopplan rekening te houden met de activaties die ze willen houden in hun winkels. Belt gaf de tip al eerder omtrent Black Friday, maar voor andere activaties geldt ook: koop hier speciaal voor in. Mesman sluit zich hierbij. Plan niet een actie rondom de voorraad die je nog hebt, maar koop voorraad in op basis van de activatie die je gepland hebt.

Beeld: Unsplash