Inno behaalt EBITDA van 10 miljoen, blijkt uit eerste (voorlopige) jaarresultaten

Inno zal zijn boekjaar dat eind september eindigde en de 125e verjaardag van het bedrijf markeerde afsluiten met een EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van meer dan tien miljoen euro, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In 2020 behaalde het bedrijf nog een negatief EBITDA van ruim tien miljoen euro. Het verlies was destijds 20,3 miljoen euro. Met de EBITDA van afgelopen jaar verwacht het bedrijf ook een positief netto resultaat, echter moeten de precieze cijfers hiervan nog gecontroleerd worden voor publicatie.

Wel geeft het bedrijf aan te verwachten dat de webshop de komende jaren zal zorgen voor een aandeel aan online omzet van vijftien tot twintig procent. In een interview met FashionUnited in september gaf CEO Armin Devender nog aan dat het aandeel van de onlineverkoop nog slechts één procent bedroeg, maar dat er veel potentie was voor groeimarge.

“Online staan wij nog in de kinderschoenen, ook al hebben wij onze online winkel in recordtijd voltooid. We zullen er dit jaar bijna 100 procent meer omzet mee maken dan met de twee online winkels daarvoor. Nu runnen we de online business volledig vanuit België, en zo moet het ook zijn. Volgend jaar verwachten we een groei van negentig procent, en vervolgens elk jaar tot 2026 een verdubbeling”, aldus Devender destijds.