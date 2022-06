Innovatief materialenbedrijf AlgiKnit krijgt kapitaalinjectie van 13 miljoen dollar

Amerikaans materialenbedrijf AlgiKnit heeft een kapitaalinjectie gekregen van 13 miljoen dollar, omgerekend zo'n 12,4 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht. Het geldbedrag zal gebruikt worden om het innovatieve materialenbedrijf verder op te schalen.

AlgiKnit maakt materialen op basis van kelp, een soort zeewier. Het resultaat is garen en vezels die geschikt zijn voor de mode-, interieur en auto industrie. Kelp is een hernieuwbaar en regeneratief organisme waardoor de impact van de productie van kelp erg laag is, aldus het bedrijf in het persbericht.

De financieringsronde werd gesteund door de investeringsmaatschappij van de H&M Group, H&M Co:Lab, Starlight Ventures, Third Nature Ventures, Horizons Ventures en SOSV.