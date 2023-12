Innovatief materialenbedrijf Renewcell schroeft productie tijdelijk terug door lagere vraag

Zweeds textielrecyclingbedrijf Renewcell heeft zijn productiecapaciteit teruggeschroefd in de maand november. De vraag naar de materialen van het bedrijf lag lager dan de productiecapaciteit en het bedrijf verwacht dat dit in december ook het geval zal zijn.

Het bedrijf meldde dat het in november slechts 1.339 ton Circulose pulp had geproduceerd, terwijl de totale productie 1.420 ton bedroeg. "Er werd geen metrische ton aan klanten geleverd," werd verder opgemerkt. Renewecell zei dat het daarom de beslissing had genomen om de productiecapaciteit te verlagen "om de kasstroom niet negatief te beïnvloeden". De vooruitzichten voor de maand december blijven ook pessimistisch, omdat het voorspelt dat het productievolume onder de capaciteit zal blijven "vanwege de verwachte lagere verkoopvolumes".

Hij concludeerde dat Renewcell de cashflow in deze periode onder controle zal houden terwijl het bedrijf zich richt op het opvoeren van de verkoop en het veiligstellen van de vraag van merken en vezelproducenten.

Het beslissing van Renewcell doet denken aan het nieuws van afgelopen juli dat de productie van leer alternatief Mylo tijdelijk was stopgezet. Mylo is een innovatie van Bolt Threads en is gebaseerd op mycelium - een netwerk van schimmeldraden die de basis zijn van paddenstoelen en schimmels. Bolt Threads kon geen financiering vinden om de productie van Mylo op te schalen, dus is tijdelijk de pauzeknop ingedrukt bij de productie.