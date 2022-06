Innovatief textielverfbedrijf Colorfix ontvangt investering van 18 miljoen pond

Het Britse Colorfix, een biotech bedrijf gespecialiseerd in een volledig biologisch verfproces, heeft een investering van 18 miljoen pond binnengesleept, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Omgerekend gaat het om 21 miljoen euro.

De investering wordt door Colorfix ingezet om het team te verdrievoudigen, zo is te lezen in het persbericht. Het bedrijf breidt namelijk uit in Europa en Azië. Zo is het op dit moment bezig een dochterbedrijf te openen in Portugal. Colorfix is naar eigen zeggen de eerste partij die een volledig biologisch verfproces voor textiel heeft opgezet. Het bedrijf heeft namelijk alle industriële chemicaliën die worden gebruikt voor het verven van textiel in elke stap van het proces vervangen met biologische elementen.

De investering werd geleid door H&M CO:Lab en er werd deelgenomen door Sagana, Cambridge Enterprise, Bombyx Growth Fund, PDS Ventures, Regeneration.Vc en SynBioven.