Innovative Eyewear, Inc. tekent licentieovereenkomst met Reebok voor het maken van slimme brillen

Innovative Eyewear, Inc. heeft Reebok, het dochterbedrijf van Authentic Brand Group, een licentie gegeven voor het maken van slimme brillen, zo maakt Innovative Eyewear, Inc. bekend in een persbericht.

“Weinig merken zijn zo bekend als Reebok in de atletische markt”, schrijft Harrison Gross, CEO van Innovative Eyewear, Inc., in het persbericht. “Onze nieuwe Reebok slimme brillen collectie zet Reeboks nalatenschap van gedurfd en mooi vakmanschap in combinatie met innovatie voort en sluit perfect aan bij de actieve levensstijl van vandaag de dag. Wij geloven dat sportliefhebbers op zoek zijn naar designerbrillen die zowel hun ogen beschermen als hen in staat stellen verbonden te blijven met hun digitale leven in een handsfree formaat.”

Innovative Eyewear wil alle brilsegmenten upgraden met de geavanceerde, slimme functies. “Onze samenwerking met Authentic, en dus Reebok, is een belangrijke stap op weg naar een revolutie in het segment van sportbrillen met de gemakkelijke toegang tot informatie en audio-inhoud en de vrijheid van afhankelijkheid van telefoonschermen die mogelijk wordt gemaakt door onze Bluetooth-frametechnologieën.”

De eerste Reebok slimme brillen collectie wordt naar verwachting begin 2024 gelanceerd met monturen voor mannen en vrouwen.