INretail: consumenten kopen minder mode-items

Consumenten zijn de laatste weken terughoudender in het kopen van mode-items, zo meldt brancheorganisatie INretail. Zo zou er in de sport-, mode- en schoenenbranche de afgelopen maanden een afname van vijf tot tien procent zijn geweest in het aantal transacties.”

"Het eerste half jaar is heel positief verlopen voor veel ondernemers, er is zelfs boven verwachting verkocht. Maar we zien dat het aantal klanten vooral de laatste tijd terugloopt”, zo deelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail aan Nu.nl.

Afgelopen september was er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wederom een dieptepunt in het consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument, waaraan de daling in uitgaven volgens Meerman gedeeltelijk ten grondslag zou liggen. Ook de inflatie zou hierin meespelen.

Op basis hiervan ziet Meerman de eisen met betrekking tot loonsverhoging die vakbonden stellen dan ook ‘niet reëel’, zo deelde hij mee aan Nu.nl. Zo vraagt CNV komend seizoen om een loonstijging van vijf tot tien procent en is FNV zelfs voor volledige prijscompensatie voor werknemers waarmee de koopkracht voor hen gelijk blijft. “Hoe moeten ondernemers in de detailhandel zulke loonsverhogingen opbrengen, als ze geen vet op de botten hebben vanwege de coronaperiode?", aldus Meerman.

Ook Modint benadrukte begin deze maand in een nieuwsbericht hoe ze zich zorgen maakten om de retailsector. Zo verwezen ze naar hogere inkoopprijzen, huurverhogingen, loonsverhogingen en energielasten. Ook benadrukten ze hoe winkels na oktober hun corona-belastingschulden terug zullen moeten gaan betalen.

Overigens noemde Modint in hetzelfde artikel wel hoe men ‘vanuit duurzaamheid perspectief en geo-politiek wel met de neus op de feiten gedrukt wordt’. “Misschien gaan we een ‘true price’ betalen voor energie, maar ook voor alle andere grondstoffen, voor voedsel en dus ook voor kleding en textiel. Moeten we dan als leveranciers, handelaren en consumenten/eindgebruikers aan deze hogere lasten en prijzen gaan wennen?”, aldus Modint.