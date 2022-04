INretail gaat intensiever samenwerken met Centrale Vereninging voor de Ambulante handel

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), de ondernemersorganisatie voor de ambulante ondernemers in Nederland, gaat vanaf deze maand meer samenwerken met INretail. Dat meldt laatstgenoemde vandaag in een persbericht. "De samenwerking past in de aanpak van INretail om het maatschappelijke belang van een bruisende en goed functionerende binnenstad voor alle partijen die er een rol spelen bij de politiek op de kaart te zetten," aldus de brancheorganisatie.

Markten en winkels gaan samenwerken

“Markten bestaan sinds er dorpen en steden zijn. Ze trekken mensen aan, zorgen voor sfeer en gezelligheid en horen bij de binnenstad. Het hele centrum profiteert van de marktdagen die mensen op de been brengt en daarom is de samenwerking die we aangaan logisch,” zo stelt CVAH-voorzitter Louise Wesselius. “Het is krachtig om in de landelijke lobby op te trekken met een sterke partner als INretail. Die kan de rol van de markt en de marktondernemers stevig op de landelijke kaart zetten.”

INretail directeur Jan Meerman zegt: "De samenwerking met de CVAH brengt het maatschappelijke belang van bruisende binnensteden en vitale dorpskernen beter in beeld en dat is uiteindelijk in het belang van de consumenten die op een prettige manier willen winkelen en op markten willen kopen.”

De CVAH tekende tegelijkertijd ook een samenwerking met Platform de Nieuwe Winkelstraat, het kennis- en netwerkplatform voor centrumgebieden. "De leden delen kennis, connecties en projectervaringen en de aansluiting van de warenmarkt vertegenwoordiger is daarom een verrijking," zo meldt INretail. De brancheorganisatie is samen met Vakcentrum de initiatiefnemer van Platform DNWS.