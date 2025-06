Inspecs: Amerikaanse importheffingen drukken verkoop ondanks groeiende vraag in Europa

Brillenfabrikant Inspecs Group meldt dat de onzekerheid rondom de Amerikaanse importheffingen de verkoop belemmert, ondanks een sterke Europese vraag. Dit inzicht werd gedeeld door de aftredende voorzitter van Inspecs, Robin Totterman, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf.

Totterman verklaarde: “De onzekerheid rondom de Amerikaanse importheffingen beïnvloedt de groepsomzet, die eind mei achterbleef bij die van vorig jaar. De vraag in Europa begint echter aan te trekken en projecten met grote retailers in de Verenigde Staten en Canada verlopen voorspoedig.”

Ondanks de uitdagingen blijft Inspecs zich richten op het verbeteren van de operationele efficiëntie en kostenbesparende initiatieven. Deze initiatieven zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar versnellen om de tegenwind te compenseren. Een van deze projecten is de strategische evaluatie van hun lenzenbedrijf Norville, die naar verwachting eind juni 2025 zal worden afgerond.

In de aankondiging bevestigde Totterman zijn voornemen om af te treden als voorzitter van het bedrijf dat hij in 1988 oprichtte. Hij zal na afloop van de vergadering directeur worden.

In een verklaring bedankte Totterman ‘iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze reis’. Hij voegde eraan toe dat hij de nieuwe voorzitter, zodra deze is benoemd, zal steunen om een soepele overgang te garanderen. De groep boekt goede vooruitgang in de zoektocht naar een nieuwe onafhankelijke niet-uitvoerende voorzitter en een nieuwe financieel directeur. Over de voortgang hiervan zal te zijner tijd meer informatie worden gedeeld.

Inspecs verwacht voor het volledige jaar 2025 een nagenoeg gelijkblijvende omzet ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwachtingen voor de EBITDA blijven ongewijzigd.