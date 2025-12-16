Instabee int patent op nieuwe sorteertechnologie voor pakketkluizen

Instabee Group heeft een patent gekregen op een nieuwe machine-learningoplossing die het sorteerproces van pakketten nauwkeuriger en efficiënter moet maken. De technologie berekent in realtime wat de kleinste beschikbare kluisruimte is waarin een zending past, met name bij flexibele verpakkingen zoals zakken, waarvan vorm en volume sterk kunnen variëren. De oplossing is inmiddels in gebruik genomen in meerdere terminals van Instabee. Het bedrijf verwacht de technologie in de loop van 2026 verder uit te rollen.

Pakketkluizen bestaan uit meerdere compartimenten met verschillende afmetingen. Het correct toewijzen van pakketten aan die vakken is belangrijk om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Volgens Instabee kan het systeem, door data van de sorteerlijn te analyseren, automatisch bepalen welk compartiment geschikt is voor een pakket. Die beslissing werd tot nu toe handmatig genomen.

De technologie maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en is volgens het bedrijf preciezer dan menselijke inschattingen, vooral bij zachte verpakkingen. Zo kunnen de kluizen efficiënter worden gebruikt, waardoor er weermeer opslagcapaciteit vrijkomt en het werkproces in sorteercentra verder gestroomlijnd wordt.

Instabee Group is het Zweedse moederbedrijf achter de bezorgmerken Budbee, Instabox en Porterbuddy. Het bedrijf is actief in zes markten in Scandinavië en de Benelux en verzorgt thuisbezorgingen en leveringen via pakketkluizen voor webwinkels en consumenten.