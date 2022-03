Instabox opent pakketkluizen bij Basic-Fit

Pakketkluizen rukken verder op in Nederland. Pakketbezorger Instabox plaats namelijk 55 pakketkluizen bij Basic-Fit clubs in Nederland, zo is te lezen in een persbericht. Instabox heeft de intentie om nog verder op te schalen.

“Met deze nieuwe samenwerking met Instabox maken we het voor onze leden en anderen makkelijk om hun pakketjes overal en altijd op te halen. We zijn blij dat we een nieuwe service kunnen bieden aan onze leden op weg naar de sportschool,” vertelt Roel de Best, Product Manager bij Basic-Fit, in het persbericht. Basic-Fit heeft namelijke ruime openingstijden en een deel van de clubs zijn al 24 uur per dag open. Hierdoor is het voor consumenten makkelijker om flexibel een pakket op te halen.

Consumenten die kiezen voor een bezorging in een pakketkluis krijgen een unieke toegangscode tot de kluis in hun track en trace-link. De pakketkluis gaat alleen open als een consument de juiste code invoert.