International Apparel Federation: “Importheffingen zijn bedreiging voor hele industrieën"

De International Apparel Federation (IAF) stelt dat de importheffingen geïmplementeerd door de Verenigde Staten een directe bedreiging vormen voor gehele industrieën. In een statement schrijft de federatie dat er een risico is op het destabiliseren van economieën en dat de heffingen het levensonderhoud van ontelbare medewerkers en ondernemers in de kledingindustrie in gevaar brengen.

De IAF is blij dat er een pauze is ingelast voor een groot deel van de importheffingen, maar waarschuwt dat er geen pauze is voor de onzekerheid die is gecreëerd. “Wereldwijde ketens zijn nog aan het herstellen van de pandemie, de crisis op de Rode Zee en het teruggelopen consumentenvertrouwen. De onvoorspelbare aard van handelsbeleid ontmoedigt investeringen en zorgt ervoor dat de markt instabieler wordt en het vertrouwen niet herstelt.” IAF roept dan ook op te werken aan een stabiel, voorspelbaar handelsklimaat.

De federatie geeft ook aan dat de importheffingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten aan China voor escalatie kan zorgen voor andere landen. “ Veel kledingexporterende landen beschikken niet over de binnenlandse koopkracht om de import uit de VS aanzienlijk te verhogen, waardoor het onrealistisch en onredelijk is om steile correcties van de handelsbalans te eisen.” Trump wil namelijk met de importheffingen zorgen dat de handelsbalans weer evenwichtiger wordt tussen de VS en veel andere landen. “Evenzo zullen hoge tarieven realistisch gezien niet leiden tot een grootschalige terugkeer van kledingproductie naar de VS”, aldus IAF.