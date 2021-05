Internationalisering: Sjaalmania verandert naam naar The Cosy Store

Niche-retailer Sjaalmania gaat verder als The Cosy Store. Het bedrijf verandert de naam vanwege het internationale succes, aldus het persbericht. “Niet zo gek, de keuze voor deze naam, want de sjaals zijn stuk voor stuk heerlijk cosy en dragen ook deze naam op het etiket.”

Het bedrijf schrijft dat Sjaalmania steeds verder de grens over reist en dat het genoodzaakt is hun naam een internationaal karakter te geven. The Cosy Store heeft inmiddels 65 verkooppunten in Nederland en België en duizenden klanten via de internationale webshop. Het merk heeft een eigen collectie van 7 modellen in diverse kleuren. Het bedrijf werkt niet op basis van trends, maar breidt de collectie eens in de zoveel tijd uit met nieuwe kleuren, een aangepaste maat of een nieuw model.

Sjaalmania werd in 2012 opgezet door Micky van Vollenhoven.