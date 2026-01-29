Interparfums verwerft parfumlicenties van David Beckham en Nautica

Interparfums, producent van parfums voor merken als Jimmy Choo en Coach, kondigt donderdag de overname aan van twee extra licenties voor David Beckham en Nautica.

De groep verklaart in een persbericht, uitgegeven in de nacht van woensdag op donderdag: “Interparfums kondigt vandaag de ondertekening aan van een exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst voor twintig jaar met David Beckham voor de creatie, ontwikkeling, productie en distributie van parfums. Ik ben verheugd mijn samenwerking met Interparfums aan te kondigen om mijn geuren op de lange termijn verder te ontwikkelen,” aldus de gepensioneerde Engelse voetballer in het persbericht. “Met hun team van wereldklasse zullen we onderscheidende en tijdloze producten creëren,” voegt hij eraan toe.

Interparfums verwacht dat deze nieuwe licentie in de eerste jaren onder haar beheer een totale jaaromzet van meer dan 50 miljoen dollar (41,8 miljoen euro) zal genereren. Een nieuwe ‘signature’ geur wordt eind 2029 onthuld.

Het hoofd van Authentic Brands Group (ABG), de huidige eigenaar van het merk David Beckham, verklaart: “Gezien het ongelooflijke succes van Interparfums met de geuren van Guess, hebben we er vertrouwen in dat zij hetzelfde niveau van creativiteit, kwaliteit en langetermijnwaarde zullen toevoegen aan het merk Beckham.”

ABG is ook eigenaar van het merk Nautica. Voor dit merk is op dezelfde dag een overeenkomst onthuld voor de creatie, productie en verkoop van parfums voor een periode van twintig jaar. De groep streeft met dit merk naar een jaaromzet van 70 miljoen dollar in de eerste jaren.

De overnamebedragen voor de licenties zijn niet bekendgemaakt. Op 22 januari kondigde Interparfums aan dat de omzet in 2025 met 2,1 procent is gestegen tot 899 miljoen euro. De groep verwacht een operationele marge “tussen 19 en 19,5 procent”, ondanks uitdagingen op de Amerikaanse markt.