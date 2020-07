Intersport breidt uit door overname Sport 2000 in Drachten

De Sport 2000 winkel in Drachten komt in handen van Intersport Dokkum. “Voor Intersport Nederland betekent deze ontwikkeling een belangrijke stap in de groeiambitie die de formule heeft,” aldus het persbericht. In Nederland is Intersport onderdeel van Euretco B.V.

De nieuwe winkel in Drachten krijgt een specialisme in wintersport, running en tennis, aldus het persbericht. Met de overname krijgt Intersport er een vestiging van 1300 vierkante meter bij. Ondernemers Freerk de Beer en Melvin Huizinga hebben nu in totaal drie Intersport-vestigingen onder zich.

“Door de overname van Sport 2000 in Drachten is een gezonde situatie ontstaan. Er is in het huidige winkelklimaat plaats voor één goede sportwinkel in Drachten,” aldus expansiemanager bij Euretco, Ruud Morien, in het persbericht.