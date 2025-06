Intersport Frankrijk mikt op 5,5 miljard euro omzet in 2030

Intersport Frankrijk zag zijn omzet in 2024 met 6,3 procent stijgen tot 3,88 miljard euro. Dit na de overname van de noodlijdende concurrent Go Sport. De coöperatie maakte dinsdag bekend dat ze een omzet van 5,5 miljard euro nastreeft in 2030.

Intersport: online verkopen maken een sprong

De groei in 2024 werd met name aangedreven door de online verkopen. De waarde hiervan steeg met 16 procent op jaarbasis. "De online winkel is de eerste toegangspoort. Er is een fysieke toegang tot een winkel, maar de eerste toegang is tegenwoordig niet meer fysiek, maar digitaal", aldus Gérard Leclerc, CEO van Intersport Frankrijk en België, die in september vorig jaar aantrad.

Het merk wil zijn online en fysieke aanbod verenigen door de komende drie jaar zestig tot honderd miljoen euro te investeren. 2024 werd gekenmerkt door de Olympische Spelen in Parijs. Leclerc spreekt van een ‘redelijk goede periode’, maar is vooral te spreken over een ander ‘OS-effect’: ‘Het aantal leden bij de verschillende sporten is enorm gestegen. Dat is het OS-effect. Het belangrijkste is dat de sportbeoefening een nieuwe impuls krijgt’.

Intersport meldt in 2024 tachtig winkels te hebben geopend, waarmee het netwerk is uitgebreid tot 980 vestigingen. ‘Dit dichte netwerk, een pijler van het coöperatieve model, zorgt voor een unieke nabijheid met de Fransen, zowel in stedelijke als landelijke gebieden’, aldus de coöperatie in een persbericht.

In 2023 nam het merk 68 Go Sport-winkels over, nadat het door de handelsrechtbank van Grenoble was geselecteerd om de groep over te nemen. Een jaar later zijn vijftig van deze Go Sport-winkels omgebouwd tot Intersport. Tien winkels opereren nog steeds onder de naam Go Sport, evenals twee Go Sport Outlets en een Go Sport Outdoor. Drie of vier winkels zijn gesloten, aldus Intersport.

De omzet die deze winkels in 2024 realiseerden, is hoger dan de omzet die ze in 2019 onder de naam Go Sport behaalden, het laatste jaar voor Covid, aldus Leclerc.

De kledingwinkels van Blackstore, die eigendom zijn van Intersport, zagen hun omzet in 2024 met 21 procent stijgen tot 181 miljoen euro. Wereldwijd maakte de Intersport-groep, die actief is in 42 landen, begin april bekend dat het in 2024 een omzet van veertien miljard euro (plus 2,1 procent) heeft behaald.