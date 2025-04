Intersport omzet stijgt ondanks uitdagende markt in 2024

De retailorganisatie Intersport International Corporation GmbH (IIC) heeft in het boekjaar 2024 ondanks ongunstige marktomstandigheden een omzetstijging gerealiseerd. De wereldwijde omnichannel-omzet bereikte een hoogte van 14,0 miljard euro en overtrof daarmee het niveau van het voorgaande jaar met 2,1 procent, zo verklaarde het bedrijf woensdag.

"Ondanks een moeilijke marktomgeving noteerde het bedrijf in 2024 een bijzonder positieve groei in de Franse, Italiaanse en Zwitserse markten, evenals een opwaartse trend in verschillende productcategorieën, waaronder sportstyle, voetbal en running", aldus een persbericht.

In de loop van het jaar heeft de organisatie haar winkelnetwerk uitgebreid met 83 locaties. Daarmee beschikte het bedrijf eind 2024 over 5.464 winkels in 42 landen.

Corinne Gensollen, de voorzitter van de raad van bestuur van Intersport International, kijkt vol vertrouwen naar de komende maanden. "We zijn zeer verheugd over de positieve resultaten voor het jaar 2024, die de voortdurende transformatie en de strategische groei van de gehele Intersport-groep aantonen", verklaarde ze in een statement.

"We zijn eveneens optimistisch voor het jaar 2025 en zullen nauw blijven samenwerken met onze vele nationale Intersport-organisaties om ervoor te zorgen dat we onze klanten, dankzij ons uitgebreide product- en merkenaanbod en onze eigen merken in tal van categorieën, een echte meerwaarde bieden", aldus Gensollen.