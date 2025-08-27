Investeringen en importheffingen drukken op resultaten Van de Velde

Belgische lingeriegroep Van de Velde heeft zowel een omzetdaling als een winstdaling moeten noteren in het eerste halfjaar van 2025. Onder andere ‘disruptie in de Verenigde Staten, geplande investeringen in de herpositionering van het merk Sarda en lagere verkopen in swim’ worden daarvoor als reden genoemd.

De omzet komt iets lager uit dan een jaar eerder. De daling betreft 2,8 procent, waardoor de omzet uitkomt op 110 miljoen euro. De direct-to-consumer kanalen kunnen wel een groei noteren in de eerste zes maanden van het boekjaar, maar deze omzet is maar een relatief klein deel van de concernomzet.

Lage verkopen swim-segment zorgen voor druk op B2B-verkoop Van de Velde

In het B2B-segment wordt een daling genoteerd. Dit segment is nog steeds de grootste trekker van omzet voor Van de Velde. De Belgische groep schrijft dat vooral het swim-segment een uitdagend semester had. “Zowel de voorverkopen als de verkopen in het eerste kwartaal bleven achter, mede door hoge voorraadniveaus. In het tweede kwartaal trokken de verkopen aan.

De netto groepswinst ziet een scherpere daling, namelijk van 19,8 procent. De netto winst komt hierdoor neer op 15,8 miljoen euro.

Een belangrijke notitie in het halfjaarverslag is de handelsoorlog. De maanden april en mei zag Van de Velde moeizame handel in de Verenigde Staten. “Door importheffingen waren we enkele weken genoodzaakt ons aanbod aanzienlijk te beperken. Inmiddels zijn diverse maatregelen genomen, en is het volledige aanbod opnieuw beschikbaar”, aldus het verslag.