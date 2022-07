Investeringen in Nederlandse start-ups gehalveerd

Het aantal investeringen gedaan in Nederlandse bedrijven is afgelopen kwartaal na een periode van opvallende toenames weer gedaald, zo blijkt uit het meest recente Dutch Venture Capital Quarterly rapport van Ebitswise. In het tweede kwartaal van 2022 is zo’n 1,27 miljard euro aan durfkapitaal opgehaald, wat minder dan de helft is dan tijdens hetzelfde kwartaal in 2021, toen een recordbrekend 2,48 miljard euro aan kapitaal werd binnengehaald.

Het aantal investeringen in de zogenoemde Series A naar F deals is met name afgenomen. Ebitswise wijst de daling toe aan de economische onzekerheid die de investeringsbereidheid van investeerders heeft getemperd.

Ebitswise herkent op basis van de cijfers ook dat Nederland het vooral sterk doet in het aantrekken van de zogenoemde ‘seed funding’, dat in het afgelopen kwartaal 61,8 procent uitmaakte van het totale aantal gemaakte deals. Ook trekken start ups die zich focussen op duurzaamheid relatief het hoogste aantal investeerders aan.