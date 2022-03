'Investeringsmaatschappij HLD nieuwe eigenaar van Frans merk Ba&sh'

L Catterton heeft zijn meerderheidsbelang in Frans merk Ba&sh verkocht aan investeringsmaatschappij HLD. Dit maakt het L Catterton bekend via een persbericht. Hoeveel de overname heeft gekost is niet bekend. Opvallend genoeg meldt HLD alleen dat het 'exclusieve gesprekken' voert met L Catterton over het nemen van een meerderheidsbelang in Ba&sh.

L Catterton heeft sinds 2015 een aandeel in Ba&sh. Het merk heeft in die tijd de omzet zien stijgen tot een niveau van 320 miljoen euro in 2022. In de zeven jaar dat L Catterton een meerderheidsbelang heeft in het merk heeft Ba&sh ook 200 verkooppunten toegevoegd als onderdeel van de omnichannel strategie. Inmiddels wordt 55 procent van de omzet van het bedrijf buiten thuisland Frankrijk behaald.

De nieuwe eigenaar van Ba&sh is HLD, een Europees investeringsfonds. "HLD richt zich op het ondersteunen van management teams bij het bouwen van toonaangevende bedrijven in hun sector. HLD investeert in bedrijven met grote potentie en geeft hen de menselijke en financiële benodigdheden om te groeien op de langetermijn."

"Wij vieren zijn enorm trots op de kwaliteit van het werk dat we hebben bereikt en willen L Catterton en al onze teams bedanken voor hun steun in deze fase van hypergroei van het bedrijf," aldus Barbara Boccara, Sharon Krief (de twee oprichters), Dan Arrouas en Pierre-Arnaud Grenade in het persbericht van L Catterton. "Met de steun van HLD starten we met veel enthousiasme een spannende en ambitieuze nieuwe fase voor het merk."