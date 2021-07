Investeringsmaatschappij van LVMH neemt meerderheidsaandeel Etro over

Het Franse luxeconcern LVMH heeft er een Italiaans familielid bij. Het meerderheidsaandeel van het Milanese modehuis Etro wordt overgenomen door L Catterton, een investeringsmaatschappij in handen van LVMH. Dat blijkt uit een persbericht in handen van internationale media, waaronder AFP en Business of Fashion (BOF).

L Catterton neemt volgens de berichtgeving zestig procent van de aandelen over van de familie Etro. Het merk wordt momenteel gerund door de vier kinderen van Gerolamo Etro, die het merk in 1968 oprichtte. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica gingen er lange onderhandelingen aan de deal vooraf.

Verschillende bronnen zeiden tegenover BOF dat de waarde van de deal rond de vijfhonderd miljoen euro ligt. De overname moet tegen het eind van het jaar rond zijn.

De familie Etro behoudt het minderheidsaandeel van veertig procent in het bedrijf, zo schrijft AFP. Gerolamo Etro zal binnen Etro de functie van voorzitter op zich nemen. “Wij geloven dat de samenwerking met L Catterton een nieuwe fase van groei inluidt en de rol van Etro als een van de meest duurzame en prestigieuze modemerken bevestigt”, aldus Gerolamo Etro in het persbericht.

L Catterton is het resultaat van een fusie tussen investeringsmaatschappij Catterton, opgericht in 1989, en L Capital, de kapitaal- en vastgoedfirma van LVMH en Groupe Arnault, de familieholding van Bernard Arnault.

Etro werd in 1968 opgericht als textiebedrijf. Het werd bekend om zijn uitgesproken prints, met name het veel gebruikte paisleypatroon. Momenteel ontwerpt en produceert Etro prêt-à-portercollecties voor vrouwen en mannen, evenals accessoires, parfums en interieurproducten.