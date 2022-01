Investeringstak LVMH neemt minderheidsbelang in streetwear merk Aimé Leon Dore

LVMH Luxury Ventures, de investeringstak van LVMH, heeft een minderheidsbelang genomen in Amerikaans streetwear merk Aimé Leon Dore. Dit maakt het merk bekend in een persbericht. LVMH zelf heeft het nieuws nog niet naar buiten gebracht. Het is ook niet bekend hoe groot de investering in het merk is.

Aimé Leon Dore is opgericht door Teddy Santis in New York. Het ready-to-wear label laat zich inspireren door New York en combineert invloeden uit kunst, sport en music met elkaar. Het merk biedt collecties van kleding, schoenen en accessoires - naast speciale projecten. Het merk heeft ook een eigen flagshipstore in New York.

“LVMH’s netwerk van wereldwijde leiders in de industrie en de rijke geschiedenis van het laten groeien van merken biedt een unieke kans om het volgende hoofdstuk van Aimé Leon Dore te laten groeien,” aldus Santis in het statement. Het merk zal onafhankelijk blijven opereren vanuit New York met steun en begeleiding van LVMH Luxury Ventures.