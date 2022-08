Is de schoonheidsindustrie nog steeds recessiebestendig?

De cosmetica sector is een van de grootste ter wereld. In de jaren ’30, tijdens de Grote Depressie, wist cosmetica zich nog steeds te handhaven, zelfs toen de werkloosheid in Amerika het ergst was, en 25 procent van het land werkloos was. Cosmetica heeft meerdere oorlogen, presidentiële schandalen en met name de grote recessie van 2008 overleefd.

Nu er opnieuw een recessie dreigt, vraagt iedereen, van economen tot politici, zich af: “zitten we in een recessie, of komt deze er binnenkort aan?” Ondertussen proberen individuele industrieën zich schrap te zetten voor een nieuwe economische tegenvaller nadat ze het ergste van Covid-19 al hebben overleefd. Er is echter één machtsspeler die zich misschien helemaal geen zorgen hoeft te maken, en dat is de schoonheidsindustrie.

Kan de schoonheidsindustrie de volgende economische neergang doorstaan?

Historisch gezien is de schoonheidsindustrie recessiebestendig. Toen er in 2001 een recessie was, begon de discussie over de zogenaamde ‘lippenstift index’. De lippenstift index wordt omschreven als een fenomeen dat bewijst dat de schoonheidsindustrie immuun is voor de binnenlandse en wereldwijde economische ellende. Uit een onderzoek van het tijdschrift Money is ooit gebleken dat vrouwen in hun leven gemiddeld 15.000 dollar (omgerekend 15.101 euro) uitgeven aan schoonheidsproducten. De gemiddelde transactie aan een cosmetica balie is 43 dollar (omgerekend 43 euro).

Waarom kunnen de meeste consumenten niet leven zonder hun make-up? De meeste consumenten zeggen dat ze zich negatief voelen als ze geen make-up dragen. Bovendien zijn mensen in tijden van economische neergang op zoek naar een baan en willen ze er zeker van zijn dat ze er goed uitzien tijdens sollicitatiegesprekken. Het is bewezen dat zoiets simpels als een paar dotjes concealer het zelfvertrouwen vergroten.

De reddende engel van de cosmetica is ook de prijs. Historisch gezien kunnen consumenten zich nog steeds bepaalde dingen veroorloven, zoals lippenstift en mascara, ook al is er misschien minder geld voor grotere aankopen zoals een huis of een nieuwe auto. Hoewel sommigen twijfelen over de recessie en het idee dat de schoonheidsindustrie recessiebestendig is, doen bepaalde categorieën het uitzonderlijk goed in een verder troebel economisch klimaat.

Getinte vochtinbrengende crèmes, wenkbrauwproducten en lipglosses doen het op dit moment goed. Naast make-up, zou huidverzorging de volgende categorie moeten zijn waarin schoonheidsinstituten investeren. Deze categorie heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt en heeft in 2021 een omzet gegenereerd van 136 miljard dollar (omgerekend 137 miljard euro).

Hoewel sommigen de schoonheidsindustrie als een luxe beschouwen, is het voor velen een noodzaak. Van de sociale druk van schoonheidsnormen tot er goed uit willen zien voor sociale media: schoonheid is een categorie die essentieel is voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van sommige mensen.

Schoonheidsproducten zijn bovendien een van de meest goedkope manieren voor mensen om zichzelf te verwennen en af te zien van de prijs van spa dagen, vakanties, of uitgebreide anti-aging behandelingen, die soms honderden euro’s per sessie kunnen kosten.

Het goede nieuws voor bedrijven die diensten op het gebied van schoonheid aanbieden, zoals manicures of gezichtsbehandelingen, is dat dit soort diensten niet vrijblijvend zijn. Het is slechts een kwestie van weken voordat een acryl manicure bijgewerkt moet worden, of de stoppels van de wenkbrauwen moeten worden weggewerkt.

Schoonheid wordt ook beschouwd als een van de weinige ‘recessie-proof’ carrières. Door het vermogen van de industrie om de economische storm te doorstaan, is het voor velen die op zoek naar een carrière die niet verstoord zal worden door economische onrust een veilige keuze.

Terwijl bedrijven voorzichtig zijn over de toestand van de economie, lijkt de schoonheidsindustrie er nog steeds in te slagen om zich tijdens het ergste deel van een recessie staande te houden. Dat is de magie van make-up.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.