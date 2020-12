Isabel May, topvrouw bij Mytheresa: "Ga voor de baan met de beste leidinggevende, een goede mentor is cruciaal"

Vorig jaar heeft de in München gevestigde online fashion retailer Mytheresa zijn managementteam uitgebreid van twee naar vijf personen. Onder deze nieuw benoemde leiders bevindt zich Isabel May, Chief Customer Experience Officer & Managing Director bij Mytheresa, en de enige vrouw in het leadership team. Voor de serie “Topvrouw aan het woord” sprak FashionUnited met May over haar carrière, haar advies voor jonge vrouwen en het belang van vrouwen die vrouwen ondersteunen.

Hoe zou je het verloop van jouw carrière tot nu toe omschrijven?

Ik heb altijd al marketing voor luxe producten willen doen en ik heb al mijn energie gestoken in het bereiken van dat doel. Gelukkig had ik de kans om te leren van grote leiders en te werken met gepassioneerde mensen aan uitdagende projecten die mij hielpen vooruit te komen in mijn carrière. De beslissing om bij Mytheresa te werken was zeker een van de belangrijkste in mijn carrière.

Welk advies zou je jouw jongere zelf en/of pas afgestudeerden geven?

Wees gepassioneerd over wat je doet. Zoek waar de kansen liggen in een bedrijf en maak daar gebruik van; bouw een vertrouwensvol, sterk team en werk hard; wees collegiaal en respectvol met iedereen die je ontmoet. Vriendelijkheid is geen zwakte, het is een kracht die je vooruit helpt. En het belangrijkste: kies de baan met de beste leidinggevende, het is cruciaal om een mentor te hebben.

Zie je jezelf als een mentor voor andere vrouwen? Hoe moedig je ze aan?

Ik moedig graag mensen aan en daag degenen uit die willen leren en hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Ik zie mezelf als een sparringpartner, ik heb altijd een open deur en ik ben blij als teamleden concrete doelen stellen en ik ze kan ondersteunen bij het bereiken van die doelen. Het is belangrijk, als je jouw carrière wilt bevorderen, om dit te communiceren en je te focussen op de gebieden waarin je wilt groeien. Natuurlijk probeer ik ook vrouwen te ondersteunen, omdat het vanuit mijn perspectief nog steeds niet erg gebruikelijk is, vooral onder vrouwen, om voor elkaar op te komen.

Welke van je eigenschappen bleken bijzonder nuttig voor je carrière en je huidige functie?

Passie, discipline, snelheid, gevoel voor de klant en de esthetiek; enthousiasme en teamspirit.

Welke uitdagingen heeft 2020 voor jou in petto?

Persoonlijk is de belangrijkste verandering tot nu toe het feit dat ik voor het eerst in meer dan 20 jaar drie maanden niet heb gereisd en ineens meer tijd heb gehad met mijn gezin. Ik leerde de voordelen van thuiswerken kennen en merkte hoe efficiënt dat is, maar ik merkte ook wat ik miste. Professioneel gezien heeft het ons ertoe gebracht om ons nog meer op de klant te richten en na te denken over hoe we betere ervaringen kunnen creëren, zelfs als ze digitaal zijn.

Wat zoeken klanten op dit moment bij Mytheresa? Zijn er bepaalde trends of veranderingen die opvallen?

Tijdloosheid is een groot onderdeel daarvan, producten die langer gedragen kunnen worden. De grote luxemerken zijn ons vakgebied en de waarde daarvan is cruciaal. Natuurlijk worden bepaalde aankopen meestal getriggerd door evenementen: bruiloften, feesten, diners en vakanties zijn op dit moment minder belangrijk - afhankelijk van het land waarin je woont.

Denk je dat vrouwen een andere managementstijl hebben dan mannen? Hoe verschillen ze van elkaar?

Ik denk dat iedereen een andere, individuele stijl van leidinggeven heeft en persoonlijk vind ik dat alleen maar goed en belangrijk.

Promoot Mytheresa specifiek vrouwen? Hoe ziet dat eruit?

We hebben een zeer hoog percentage vrouwelijke medewerkers en dat vertaalt zich in een hoog percentage vrouwen in managementposities.

Over Mytheresa: Mytheresa is een luxe online retailer gevestigd in München. Al meer dan 30 jaar is de Mytheresa-vrouwenboetiek in München een luxe winkelbestemming. In juni 2020 werd een winkel voor herenmode aan de portefeuille toegevoegd. Als pionier op het gebied van e-commerce breidde het bedrijf in 2006 zijn klantenbestand uit met de introductie van e-commerce. Vandaag de dag werken meer dan 700 medewerkers bij Mytheresa, waar 250 modemerken worden geleverd aan klanten verspreid over 140 landen over de hele wereld.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vanuit het Engels vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Foto: Mytheresa