Issey Miyake: Hoe IM Men nieuwe designmethoden onderzoekt

IM Men, onderdeel van het Japanse modehuis Issey Miyake, is momenteel te gast met een tentoonstelling bij de Berlijnse modewinkelier Andreas Murkudis, waar de herfst/winter 2025-collectie nu ook verkrijgbaar is. Hiermee wordt het merk op de Duitse markt geïntroduceerd en dichter bij de klant gebracht.

Maar wat schuilt er achter het herenmodemerk, wat maakt het zo bijzonder en hoe volgt het Miyake's filosofie om kledingstukken uit één stuk stof te maken? Hoofdontwerpers Sen Kawahara, Yuki Itakura en Nobutaka Kobayashi leggen het uit.

Over het IM Men-designteam: Het creatieve proces bij IM Men staat onder leiding van Sen Kawahara, Yuki Itakura en Nobutaka Kobayashi. Alle drie hebben hun eigen expertise en zijn lid van de overkoepelende Miyake Design Studio (MDS). Zij werden in 2019 door de oprichter van het Japanse modehuis geselecteerd voor de lancering van de lijn. Allen waren al jarenlang actief voor diverse merken en lijnen binnen MDS. Sen Kawahara is gespecialiseerd in design en ontwikkeling. Hij werkte eerst aan Pleats Please Issey Miyake en vervolgens aan In-ei Issey Miyake. In 2010 werd hij onderdeel van het designteam van 132 5. Issey Miyake en voegde zich later bij het team van Homme Plissé Issey Miyake. Momenteel is hij naast IM Men ook betrokken bij het design van Issey Miyake Eyes. Yuki Itakura is eveneens gespecialiseerd in design en ontwikkeling en trad, net als Kawahara, in 2010 toe tot het designteam van 132 5. Issey Miyake. Hier is hij, naast zijn rol bij IM Men en Please Issey, nog steeds actief. Nobutaka Kobayashi heeft meer dan tien jaar ervaring in textielontwerp voor de damescollecties van Issey Miyake. Vervolgens stapte de textielontwerper over naar Me Issey Miyake en Homme Plissé. In 2017 trad hij toe tot het designteam van 132 5. Momenteel is hij werkzaam als textielontwerper voor IM Men.

Hoe onderscheidt IM Men zich van andere merken binnen het Issey Miyake-universum?

Sen Kawahara, Yuki Itakura en Nobutaka Kobayashi: “Wij benaderen Miyake's filosofie om kledingstukken uit één stuk stof te maken vanuit het perspectief van herenmode. Een van onze sterke punten en kenmerken is ons creatieproces, waarin design en engineering als teamwerk samenkomen. In plaats van ons te beperken tot specifieke technieken zoals plissés, integreren we actief diverse benaderingen om nieuwe productiemethoden en nieuwe vormen van schoonheid te onderzoeken. Dit creëert ook mogelijkheden voor ontwerpen die voortkomen uit de engineering zelf.”

De tentoonstelling 'Fly with IM Men' bij Andreas Murkudis Credits: Thomas Meyer / Ostkreuz

Het concept is gebaseerd op het verkennen van nieuwe mogelijkheden in design en productie, terwijl tegelijkertijd functionele producten worden gecreëerd. Hoe gaan jullie te werk?

“Enkele typische voorbeelden zijn het plat opvouwbare en compacte ontwerp, kreukvrij en lichtgewicht materiaal, een ontwerp dat rekening houdt met de menselijke beweging, en de productie uit één stuk stof.”

De designprincipes op een rij: Plat opvouwbaar (compact) ontwerp: Ruimtebesparend voor op reis en in de kledingkast, strijken en kledinghangers zijn niet nodig.

Kreukvrij, lichtgewicht materiaal: Zorgt voor bewegingsvrijheid en eenvoudig onderhoud, comfortabel als loungewear en daardoor veelzijdiger inzetbaar – thuis en onderweg.

Origineel ontwerp met oog voor de menselijke beweging: Het gebruik van machinale en gestreken plooien, evenals meer organische plooien – zoals kreukplooien – zorgt voor een structuur die de bewegingen van het lichaam op een natuurlijke manier volgt.

Vervaardigd uit één stuk stof en ontworpen om zo min mogelijk restmateriaal over te houden: draagt bij aan een duurzame productie door het productieproces en de inspanning voor het hergebruik van reststoffen te verminderen.

Daarvoor lijken veel verschillende competenties te worden gecombineerd…

“Het designteam van IM Men werkt nauw samen en bestaat uit leden met ervaring in zowel design als techniek. Ieder van ons kan niet alleen ontwerpen, maar ook het hele proces tot aan de productie begeleiden.”

“Van de drie kernleden van het team hebben Sen Kawahara en Yuki Itakura een achtergrond in patroonmaken, terwijl Nobutaka Kobayashi gespecialiseerd is in textiel. Elk teamlid heeft ook ervaring op andere gebieden – van schoenen en tassen tot brillen en verlichting – wat de reikwijdte van de ideeën en technieken die we in ons werk kunnen toepassen, verder vergroot.”

“We concentreren ons bij IM Men ook op de ontwikkeling van eigen textiel, en ook hier is interdisciplinaire kennis de sleutel tot nieuwe denkwijzen en unieke perspectieven.”

De tentoonstelling 'Fly with IM Men' bij Andreas Murkudis Credits: Thomas Meyer / Ostkreuz

Het team van Homme Plissé reist om verschillende landen en hun inwoners te leren kennen. Waar haalt IM Men zijn inspiratie vandaan?

“Uit alles wat we in het dagelijks leven tegenkomen, wat we ervaren op reis – net als het team van Homme Plissé – en ook door de vele mogelijkheden die we hebben om tentoonstellingen, films en meer te zien. We zijn altijd op zoek naar de dingen die ons raken.”

Voor de presentatie van jullie collecties gebruiken jullie verschillende benaderingen, zoals performances en tentoonstellingen. Welk verschil maken deze manieren van presenteren?

“Bij de performance van een show gaat het niet alleen om het presenteren van de styling, maar ook om het uitdrukken van de relatie met het lichaam en de meer spirituele aspecten. Een tentoonstelling daarentegen dient als een plek om andere perspectieven te belichten, zoals textiel en structuren, die in de beperkte tijd van een show niet volledig kunnen worden overgebracht. Het weerspiegelt ook onze intentie om mogelijkheden te creëren die opener en toegankelijker zijn voor een breder publiek.”

Wat kunnen bezoekers verwachten bij 'Fly With IM Men' in de winkel van Andreas Murkudis?

“Unieke producten van IM Men, die ontstaan door de combinatie van traditionele Japanse technieken met de modernste technologie. Onze aanpak en esthetiek verschillen van westerse tradities, omdat ze geworteld zijn in het ‘stuk stof’, de designfilosofie van Issey Miyake. Maar bovenal stelt deze tentoonstelling het publiek in staat om de texturen en de driedimensionaliteit van de kledingstukken te ervaren, iets wat via foto's of video's niet volledig kan worden overgebracht.”

In hoeverre sluit de tentoonstelling aan bij de bestaande collecties?

“De tentoonstelling is gebaseerd op de herfst/wintercollectie 2025/26, die in januari 2025 in Parijs werd gepresenteerd, gevolgd door de direct daaropvolgende tentoonstelling. Uit deze collectie, die begon met de creatie van textiel, zijn representatieve producten voor de tentoonstelling geselecteerd.”

“De tentoonstelling begon in Parijs en reisde vervolgens naar Japan – Tokio en Osaka. Berlijn is nu dus de vierde stad. De presentatie wordt aan elke ruimte aangepast en biedt zo op elke locatie een unieke ervaring.”

De tentoonstelling 'Fly with IM Men' bij Andreas Murkudis Credits: Thomas Meyer / Ostkreuz

Over IM Men: IM Men is een in 2021 gelanceerd herenmodemerk van het modehuis Issey Miyake, dat nieuwe mogelijkheden in design en productie onderzoekt. Zoals bij alle Miyake-lijnen staat de 'A Piece of Cloth'-filosofie (NL: Een stuk stof) centraal. Hierbij komen functionaliteit en creativiteit samen. De afkorting 'IM' is gebaseerd op het voormalige merk 'im product', dat van eind jaren zeventig tot in de jaren negentig verkrijgbaar was. Momenteel is er één IM Men-winkel in Aoyama, Japan. Daarnaast zijn er drie verkooppunten in warenhuizen in Japan, Taiwan en China. Het merk wordt ook verkocht in meerdere Issey Miyake-winkels, waarvan zeven in Japan en tien in internationale markten en metropolen – Thailand, Taiwan, de Volksrepubliek China, Singapore, Hongkong, New York, Londen, Parijs, Milaan en Zürich. Bovendien werkt IM Men samen met ongeveer tien retailpartners in Noord-Amerika en Europa, waaronder Andreas Murkudis in Berlijn.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.