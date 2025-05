'Italiaans luxe schoenenmerk Moreschi maakt doorstart na faillissement'

Het Italiaanse luxe schoenenmerk Moreschi, dat in 2024 failliet werd verklaard, krijgt een nieuwe kans. Dat meldt vakblad WWD. Het merk is overgenomen door het Italiaanse Glam Srl, bekend van het schoenenlabel Superglamourous, samen met het Londense investeringsfonds Imerman Family Office. De overname vond plaats via een veiling onder toezicht van de rechtbank van Pavia, Italië. De nieuwe eigenaren namen de handelsnaam, intellectueel eigendom, machines en interne productiematerialen over. Eerder was Moreschi eigendom van het Zwitserse fonds Hurleys.

Het doel van de overname is om Moreschi, vooral bekend om zijn luxe herenschoenen, te moderniseren. De nieuwe eigenaren vertellen WWD dat de combinatie van Moreschi’s erfgoed en hun digitale-first aanpak gericht is op duurzame groei en internationale positionering.

Volgens marktexperts lag de jaaromzet van Moreschi in zijn hoogtijdagen net onder de 50 miljoen euro. Met de nieuwe strategie mikken Glam Srl en Imerman Family Office op een herpositionering van het merk die zowel traditionele als nieuwe klanten aanspreekt.

Showroom in Milaan en nieuwe winkel in Londen

De bestaande Moreschi-showroom aan de Via Manzoni in Milaan wordt een gezamenlijke presentatieplek voor zowel Moreschi als het schoenenlabel Superglamourous, schrijft WWD. Daarnaast opent binnenkort een nieuwe winkel aan Mount Street in Londen, waar Superglamourous al actief is. De flagshipstore van Moreschi in Milaan en de winkel van Superglamourous aan de Corso Venezia worden naar verluidt ook vernieuwd.

Moreschi werd in 1946 opgericht in Vigevano (Italië). De productie van Moreschi-schoenen blijft in Italië, waarmee de nieuwe eigenaars hun toewijding aan ‘Made in Italy’ en vakmanschap onderstrepen.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Moreschi voor meer informatie.