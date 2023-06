Italiaans luxemerk Etro tekent exclusieve licentieovereenkomst met Safilo Group

Het Italiaanse luxemerk Etro en brillenbedrijf Safilo Group tekenen een tienjarige, wereldwijde en exclusieve licentieovereenkomst voor het ontwerpen, produceren en distribueren van Etro’s brillencollecties, zo maakt Etro woensdag bekend in een persbericht.

“De samenwerking met een toonaangevend bedrijf als Safilo betekent een verdere stap in de uitbreiding van Etro’s aanbod aan de markt, waardoor het steeds completer en breder wordt. Het brillensegment wordt toegevoegd aan de Ready-to-Wear-, Home-, Fragrance- en Etro Kids-collectie die onlangs is aangekondigd", aldus Fabrizio Cardinali, CEO bij Etro, in het persbericht.

De eerste collectie, die zowel uit zonnebrillen als optische zonnebrillen bestaat, wordt gepresenteerd in het SS24-seizoen.