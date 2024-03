Italiaans merk Etro lanceert made-to-measure service

Modemerk Etro lanceert Etro Unique, een made-to-measure service voor de mannenmode tak van het merk. De service staat centraal in de recent geopende winkel in Milaan, zo is te lezen in een persbericht.

De service is beschikbaar op afspraak. In de afspraak worden maten genomen en wordt gekozen uit diverse stoffen, voeringen en details zoals knopen. Pakken, jassen gilets en broeken kunnen volledig gepersonaliseerd worden.

Etro omschrijft zichzelf als ‘de meester van kleur en textiel’. Het merk staat dan ook bekend om de paisley-prints, die het al in 1981 introduceerde. Het introduceren van de made-to-measure service past dan ook bij het merk om het aanbod van stoffen en kleuren open te stellen aan de klant.