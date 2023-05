Italiaans merk Fabiana Filippi benoemt nieuwe creatief directeur

Het Italiaanse merk Fabiana Filippi benoemt Lucia De Vito tot nieuwe creatief directeur, dat meldt Fashionnetwork.

De Vito zal de leiding nemen over de Fabiana Filippi groep en hierbij “toezicht houden op het merk in overeenstemming met de strategische richting van de groep”, zo staat in een persbericht van Fabiana Filippi dat Fashionnetwork in handen heeft. De Vito zal rapporteren aan Aldo Gotti, CEO van de Fabiana Filippi Group.

De Vito bekleedde eerder leidinggevende posities bij merken als Jil Sander, Valentino, Chloé en Pucci. De nieuwe creatief directeur zal haar eerste collectie presenteren in september 2023, tijdens de volgende ready-to-wear Fashion Week voor vrouwen in Milaan.

Fabiana Filippi werd in 1985 opgericht. Het merk wordt inmiddels gedistribueerd in dertig landen via veertig eigen verkooppunten van één merk (tussen boetieks en shop-in-shops en franchises) en via ongeveer 1.200 multimerkklanten, aldus Fashionnetwork. In 2018 opende het merk een winkel aan de P.C. Hooftstraat.

"38 jaar na de oprichting zet Fabiana Filippi haar evolutie voort, zowel creatief als stilistisch”, zo zegt Aldo Gotti, CEO van Fabiana Filippi, volgens Fashionnetwork in het persbericht. “Lucia zal de vertolker van haar geschiedenis weten te zijn en het merk leiden naar een hedendaags verhaal, sterk in haar moderne visie op design en vrouwelijkheid."

De Vito voegde daaraan in hetzelfde persbericht toe: "Ik ben er trots op dat ik me aansluit bij een merk waarvan ik de waarden deel en dat door de jaren heen heeft kunnen bouwen op een ideaal van authentieke, essentiële vrouwelijkheid, uitgedrukt met intelligentie en elegantie. Ik neem enthousiast deel aan dit project, klaar om mijn ervaring en mijn idee van creativiteit, bestaande uit voortdurende contaminaties tussen kunst, mode en design, aan te bieden."