Italiaans modemerk Walter Albini krijgt nieuw leven dankzij overname Bidayat

Bidayat, een investeringsplatform dat is opgericht door Richard Mohamed Richard, heeft het intellectueel eigendom en een groot deel van de archieven van de bekende Italiaanse modeontwerper Walter Albini overgenomen, zo maakt Bidayat bekend in een statement.

Het investeringsplatform noemt het gelijknamige modemerk van Walter Albini een ‘verborgen juweel’ en is van plan om het modemerk te herlanceren als wereldwijd luxe merk, aldus het statement.

“We zijn vereerd dat we dit verborgen juweel van de Italiaanse high fashion mochten opgraven en bestuderen momenteel het enorme erfgoed van Walter Albini om de basis te leggen voor de toekomst van het gelijknamige merk”, aldus Mohamed Richard, in het statement. “Walter Albini verdient het om zijn plek op te eisen tussen de top luxemerken op wereldwijd niveau. Onze uitdaging ligt bij het vinden van een passend leiderschapsteam om onze visie en ambitie tot leven te brengen.”

Het archief was eerder eigendom van en verzameld door Dr. Barbara Curti, wiens moeder, Marisa Curti, een verzamelaar van Walter Albini was sinds de ontwerper begon met ontwerpen. Het archief is het grootste kleding- en accessoiresarchief van het merk en omvat kledingstukken van Walter Albini’s iconische prints, stoffen, accessoires en kostuum juwelen, originele tekeningen en foto’s, zo staan in het statement. Dr. Barbara Curti blijft aan als archiefbeheerder en adviseur van Bidayat.

Wie de creatieve leiding gaat nemen, wordt nog niet bekendgemaakt. Er gaan echter wel geruchten rond dat voormalig Gucci-ontwerper Alessandro Michele aan het project wordt gekoppeld. Michele en Bidayat gaan beiden niet in op het verzoek om commentaar te geven.

Bidayat is een veelzijdig investeringsplatform dat creatief talent en ondernemers uit Europa en MENA in mode, accessoires, sieraden, beauty en lifestyle versterkt. Bidayat is de operationele investeringstak van Alsara Investment Group, een internationale particuliere investeringsmaatschappij met een focus op creatieve industrieën, opgericht door Richard Mohamed Richard.