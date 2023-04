Italiaans tassenmerk Furla breidt assortiment uit met Furla Home-lijn

Het Italiaanse Furla breidt haar assortiment, dat tot nu toe alleen bestond uit accessoires en parfum, uit met de Furla Home-lijn. Dat maakt het merk dinsdag bekend in een persbericht. Voor deze interieurcollectie heeft de Furla Group een licentieovereenkomst getekend met het Aziatische bedrijf Magnificat, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van dit soort lijnen.

Op de Milaan Design Week 2023, die begint op 17 april, kan het publiek de collectie voor het eerst bewonderen. In een persbericht geeft het merk vast weg dat de lijn raakvlakken heeft met mode en design. Het bevat vooral grote items, zoals stoelen, banken en tafels, in de kleuren wit en crème. Hoeveel de collectie kost, vermeldt Furla niet.

Dat het goed gaat met Furla was al bekend: de omzet in 2022 had in vergelijking met 2021 meer dan 10 procent groei, zo vertelt Furla-CEO Giorgio Presca in een interview met WWD. Ook heeft het merk sterke banden met de Aziatische markt, dus een samenwerking met Magnificat, dat vooral in Hong Kong, Beijing en Shanghai opereert, is niet gek. In totaal heeft Furla 438 winkels, vermeldt WWD, waarvan er 262 directly operated stores zijn. En 94 daarvan zijn alleen al in Japan te vinden.