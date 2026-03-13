Italiaanse aanklagers eisen rechtszaak tegen Amazon wegens belastingontduiking

Aanklagers in Milaan eisen een strafzaak tegen Amazon en vier leidinggevenden wegens vermeende belastingfraude van meer dan een miljard euro. Dit melden Italiaanse media donderdag.

De e-commercegigant bereikte in december een overeenkomst met de Italiaanse belastingdienst over de btw-afdracht namens externe verkopers.

Amazon heeft het bedrag niet bekendgemaakt. Volgens Italiaanse media betaalde het bedrijf echter meer dan 500 miljoen euro om het geschil te beslechten.

De schikking weerhoudt de aanklagers er echter niet van een strafprocedure tegen het bedrijf te eisen, aldus persbureau Ansa donderdag.

Het onderzoek naar Amazon beslaat de periode van 2019 tot 2021. In die tijd voerde de Europese Unie hervormingen door voor de vereenvoudiging van de belastingregels voor e-commerce binnen het blok.

Volgens de aanklagers heeft Amazon tussen 2019 en 2021 de vereiste gegevens over verkopers van buiten de Europese Unie en geïmporteerde goederen via zijn Marketplace-platform niet of slechts gedeeltelijk verstrekt.

Hierdoor zijn de belastingautoriteiten vermoedelijk misleid, waardoor het bedrijf de btw-betalingen kon ontwijken.

Sinds 2019 stelt de Italiaanse wet e-commerceplatforms verantwoordelijk voor de btw op alle verkopen van buiten de Europese Unie. Dit was in aanloop naar een hervorming van de Europese Unie die in 2021 van kracht werd.

Amazon verklaart donderdag elke rechtszaak aan te vechten. Het bedrijf benadrukt een van de 50 grootste belastingbetalers in Italië te zijn.

Het bedrijf waarschuwt dat onvoorspelbare regels en langdurige juridische procedures het Italiaanse ondernemingsklimaat schaden, maar stelt zijn belastingverplichtingen na te komen.

Het verzoek voor een rechtszaak vereist nog goedkeuring van een rechter.