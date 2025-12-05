Italiaanse groep BasicNet neemt Amerikaans merk Sundek over

Opnieuw een aankoop voor BasicNet: ook Sundek treedt toe tot de merkenportfolio van het bedrijf uit Italië. Zoals FashionUnited al eerder meldde, zijn de onderhandelingen tussen de groep uit Turijn en het Californische badmodemerk in de herfst doorgegaan, na de ontkenningen van vorig voorjaar. Vandaag de ondertekening en de aankondiging van de overeenkomst voor de overname van het iconische beachwearmerk. De overname omvat ook honderd procent van Kickoff spa. Dit bedrijf is de huidige eigenaar en beheerder van het merk en een dochteronderneming van Winnie srl.

Afgelopen maandag heeft de BasicNet Groep de overname van de Europese merkrechten van Woolrich en honderd procent van Woolrich Europe spa afgerond. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de distributie en retail.

Lorenzo en Alessandro Boglione: “Het is een merk dat, net als andere merken in onze groep, van een afstand herkenbaar is”

“We verwelkomen een ander historisch Amerikaans merk, met zeventig jaar geschiedenis, dat diep geworteld is in de cultuur en de gebruiken van de Italiaanse markt en daarbuiten. Het is een merk dat we altijd hebben gewaardeerd, persoonlijk hebben gebruikt en dat, net als andere merken in onze groep, van een afstand herkenbaar is”, benadrukken Lorenzo Boglione en Alessandro Boglione, CEO's van BasicNet, in een verklaring.

De KickOff Groep sloot het boekjaar 2024 af met een omzet van 27,6 miljoen euro en een Ebitda van 6,8 miljoen euro. Het bedrijf heeft zevenentwintig monobrand-winkels in Italië, waarvan acht outlets. Daarnaast zijn er zeven monobrand-winkels in Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten.

De enterprise value van de Kickoff Groep, die ook de bedrijven Kickoff Usa Inc., Kickoff Sl en Kickoff France Sas omvat, is vastgesteld op 33,5 miljoen euro. Na aftrek van de financiële positie, inclusief bankschulden, belastingschulden en schulden aan de aandeelhouder, bedraagt de initiële vergoeding voor de transactie ongeveer tien miljoen euro. Dit bedrag is onderhevig aan eventuele standaardaanpassingen op basis van de definitieve berekening van de netto financiële positie bij de afronding, die eind december wordt verwacht.

Een historische campagne van Sundek Credits: Sundek

De tegenwaarde van de initiële vergoeding wordt volledig voldaan door de overdracht van eigen aandelen die al in portefeuille zijn. Deze worden gewaardeerd tegen de gemiddelde marktprijs van de afgelopen zes maanden (ongeveer 1,386 miljoen aandelen, gewaardeerd op 7,22 euro per aandeel). Eventuele standaardaanpassingen kunnen, naar goeddunken van BasicNet spa, geheel of gedeeltelijk in contanten of via de overdracht van eigen aandelen worden voldaan. Hierbij wordt dezelfde waardering gebruikt als voor de initiële vergoeding.

De eigen aandelen die BasicNet als onderdeel van de initiële vergoeding aan de tegenpartij overdraagt, zijn onderworpen aan een lock-up periode van 36 maanden. Deze periode gaat in op de datum van de afronding van de overname, met gedeeltelijke vrijgaves vanaf het tweede jaar.

“Naast de initiële vergoeding kunnen er ook een of twee earn-outs worden betaald, van elk vijf miljoen euro en met een totale limiet van tien miljoen euro. Deze zijn door BasicNet verschuldigd bij het overschrijden van omzetdrempels voor het merk Sundek in een van de boekjaren na 2025 tot en met het boekjaar dat eindigt op 31 december 2030”, aldus de verklaring.

De betreffende omzetdrempels voor het merk Sundek zijn 40 en 50 miljoen euro. Alleen voor 2030 geldt: als de omzet van het merk Sundek hoger is dan 40 miljoen euro maar lager dan 50 miljoen euro, wordt de earn-out voor het overschrijden van de eerste drempel berekend. Dit gebeurt door op het bedrag van vijf miljoen de verhouding toe te passen tussen het bedrag boven de 40 miljoen euro en tien miljoen euro.

“Elk bedrag dat als earn-out verschuldigd is, kan naar goeddunken van BasicNet spa geheel of gedeeltelijk in contanten of via de overdracht van eigen aandelen worden voldaan. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde marktprijs van de laatste zes maanden voorafgaand aan de datum van goedkeuring van de jaarrekening waarin de overschrijding van de omzetdrempel van het merk Sundek wordt vastgesteld. De eigen aandelen die BasicNet S.p.A. als earn-out aan de tegenpartij overdraagt, zijn onderworpen aan een lock-up periode van twaalf maanden vanaf de datum van overdracht”, vervolgt de verklaring.

Sundek, opgericht in San Francisco in 1958, was een van de eerste merken die surfwear vormgaf. Het werd een van de hoofdrolspelers in de opkomende Californische surfcultuur. Niet alleen technische kleding, maar een symbool van een levensstijl: vrijheid, tegencultuur, muziek, een rebelse geest en gemeenschap. In de jaren zestig breidde het merk uit van de kusten van Californië naar Hawaï en vervolgens langs de oostkust. Daarbij begeleidde, en liep het vaak vooruit op, de evolutie van surfen als cultureel fenomeen. 1972 markeert een iconisch moment met de introductie van de Rainbow Boardshorts: sneldrogend nylon, naadloze sluitingen en de onmiskenbare regenboog op de achterkant. Een kledingstuk dat verder gaat dan beachwear en een kenmerk wordt van identiteit, stijl en verbondenheid met de surfcultuur.

De overname van Sundek stelt BasicNet spa in staat, zo staat in het persbericht, “om haar portfolio te verrijken met een ander merk met een rijke geschiedenis dat perfect binnen de groep past. Het dekt een categorie, die van beachwear, die tot nu toe niet werd bediend. Sundek is een merk dat perfect de kwaliteiten weerspiegelt die nodig zijn om deel uit te maken van de Groep: geschiedenis, iconische status, kleur en grote herkenbaarheid”.

Lorenzo en Alessandro Boglione Credits: BasicNet