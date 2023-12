‘Italiaanse Gruppo Calzedonia verandert naam naar Oniverse’

Een naamsverandering in het modelandschap. Het Italiaanse bedrijf Gruppo Calzedonia (ook bekend als Calzedonia Group) verandert de naam naar Oniverse, zo schrijven diverse media.

"We zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, ook door verschillende overnames. De groep omvat nu verschillende merken, elk met een eigen identiteit. Daarom hebben we gekozen voor een naam die anders en onafhankelijk is van de merken die tot de groep behoren”, aldus oprichter Sandro Veronesi tegen FashionNetwork. De groep is de eigenaar van de merken Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé en Antonio Marras.

De naam Oniverse is een anagram van de Veronesi-naam, aldus de motivatie voor de keuze.

De groep is actief in 56 landen. In totaal heeft de groep 5.300 eigen winkels.