Italiaanse investeerder Progetto 11 neemt Tomorrow Group over

Het Londense merk-ontwikkelingsbedrijf Tomorrow Group heeft een nieuwe eigenaar: Progetto 11, de Italiaanse holding van e-tailer The Level Group. Andrea Ciccoli, mede-oprichter van The Level Group, bevestigt het nieuws aan WWD. Hij stelt dat de deal “de operationele continuïteit” van het modeplatform waarborgt.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar wel dat de vorige aandeelhouders het bedrijf verlaten, waaronder oprichter en CEO Stefano Martinetto. De showrooms van Tomorrow in Milaan, Parijs en New York blijven naar verwachting operationeel.

In een verklaring aan WWD benadrukt Ciccoli de unieke positionering van Tomorrow. Hij stelt echter dat dit een ‘moment van verstoringen in de groothandel en uitdagingen in de markt’ is. The Level Group zal het platform ondersteunen en stabiliseren en de evolutie ervan mogelijk maken om aan de behoeften van merken te voldoen.

“Wij brengen een digitale direct-to-consumer-ervaring. Dit is een kans om de groothandelsaanpak van Tomorrow te herinterpreteren vanuit een meer digitaal geïntegreerd perspectief,” vervolgt Ciccoli. “Met onze solide financiële basis kunnen we de activiteiten van Tomorrow versnellen en hun merkenportfolio uitbreiden.”

Het afgelopen jaar was er sprake van financiële instabiliteit bij Tomorrow Group. Het bedrijf is mede-eigenaar van merken als Martine Rose, Coperni en Charles Jeffrey Loverboy.

Rose annuleerde haar herfst 2026-show. Volgens berichten probeert de ontwerpster het aandeel van Tomorrow in het bedrijf terug te kopen. Coperni nam ook niet deel aan het laatste seizoen van Paris Fashion Week. De oprichters van het merk noemden een haperende relatie met Tomorrow als reden.

In een interview met WWD vorig jaar bevestigde Martinetto een daling in de verkoop van Tomorrow in 2024. Het bedrijf stootte ook A-Cold-Wall en de Londense retailer Machine-A af, waardoor de portfolio kleiner werd.

Cristian Musardo, mede-oprichter van The Level Group, erkent de “structurele verschuiving” die gaande is in de industrie en de noodzaak voor platforms om zich aan te passen.

“Onze onmiddellijke focus ligt op het waarborgen van continuïteit voor de merken, teams en partners die op dit platform vertrouwen. Tegelijkertijd werken we aan een duurzamer en geïntegreerd model voor de toekomst,” voegt Musardo toe.