Italiaanse justitie onderzoekt top Tod's wegens arbeidsuitbuiting

Italiaanse aanklagers onderzoeken drie leidinggevenden van luxemerk Tod's en het bedrijf zelf wegens vermeende arbeidsuitbuiting. Dit blijkt uit een donderdag door AFP ingezien rechtbankdocument. De Milanese officier van justitie Paolo Storari eist eerder een reclameverbod van zes maanden voor het bedrijf. Rechter Domenico Santoro plant hiervoor een zitting op 3 december, blijkens zijn decreet van 14 november.

Volgens het openbaar ministerie handelt Tod's – bekend om de trendy leren mocassins – met “volledig bewustzijn” van de uitbuiting van Chinese onderaannemers. Er is sprake van overtredingen op het gebied van werktijden, lonen, hygiëne, veiligheid en “mensonterende” huisvesting.

Volgens de aanklagers ontbreekt het de onderneming aan “organisatiemodellen” ter voorkoming van uitbuiting van uitbestede arbeidskrachten, aldus het rechtbankdocument. “Het bedrijf besteedt de auditdienst uit aan leveranciers en houdt vervolgens minimaal rekening met de resultaten van deze inspecties, die talrijke indicatoren van uitbuiting signaleren.”

De onderzochte leidinggevenden van Tod's dragen verantwoordelijkheid voor de operationele activiteiten, toeleveringsketen en naleving van regelgeving. De leidinggevenden maken zich vermoedelijk schuldig aan de uitbuiting van 53 werknemers, voornamelijk Chinezen, werkzaam bij zes verschillende onderaannemers van Tod's.

In het verzoek van 29 oktober tot opschorting van reclame-uitingen stelt het OM: “Het beschreven illegale systeem genereert enorme winsten dankzij de uitbuiting van (zwaar onderbetaalde) Chinese arbeidskrachten en is mogelijk door ernstige organisatorische tekortkomingen.”

Het 144 pagina's tellende document bevat beschuldigingen van een Chinese werknemer bij een onderaannemer. Zijn baas zou hem met vuisten en een lange buis van plastic en aluminium hebben geslagen. Dit gebeurt na een confrontatie over 10.000 euro (ongeveer 11.500 dollar) aan achterstallig loon. Ondanks een contract voor vier uur werk per dag, werkt de werknemer naar eigen zeggen van negen uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Hierbij zijn er twee pauzes van een half uur voor lunch en diner, zonder vrije dagen.

Verder dan nalatigheid

Het onderzoek onthult “een fenomeen waarbij twee werelden... die van luxe enerzijds en die van Chinese laboratoria anderzijds, samenkomen voor één doel: kostenreductie en winstmaximalisatie door ontduiking van arbeidswetgeving”.

Volgens de aanklagers gaan de “organisatorische tekortkomingen en het gebrek aan controles” bij de schoenenfabrikant verder dan nalatigheid. Zij omschrijven de houding als “kwaadwillig”. Eerder is verzocht om Tod's tijdelijk onder gerechtelijk bewind te plaatsen wegens het uitblijven van controles in de productieketen.

In een verklaring op donderdag meldt Tod's de afwijzing van dat verzoek door de hoogste Italiaanse rechtbank op woensdag. Details ontbreken. Volgens mediaberichten is het verzoek om gerechtelijk bewind vertraagd door een geschil over juridische bevoegdheid. “Wat betreft de nieuwe beschuldigingen over dezelfde kwestie, beoordeelt het bedrijf nu met dezelfde kalmte het aanvullende materiaal, geproduceerd met zorgwekkende timing, door dr. Storari,” voegt het bedrijf toe.

Oprichter en voorzitter Diego Della Valle behoort tot de rijkste personen van Italië. Hij verdedigt zijn bedrijf vorige maand en vertelt verslaggevers dat Tod's wereldwijd respect geniet en “ethische waarden” hoog in het vaandel draagt. Ook waarschuwt hij voor de schade die dergelijke onderzoeken toebrengen aan “Made in Italy”-merken.

Diverse luxemerken in Italië staan onder gerechtelijk bewind te midden van onderzoeken naar de behandeling van uitbestede arbeidskrachten, met als meest recente voorbeeld luxemerk Loro Piana.