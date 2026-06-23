Italiaanse luxegroep Aeffe: onderhandelde schikking loopt door

Aeffe spa zoekt nog steeds actief naar een oplossing voor de bedrijfscontinuïteit, met steun van alle betrokken adviseurs. Deze oplossing is gebaseerd op de toetreding van een of meer investeerders, die geselecteerd worden via een competitief proces met de steun van Lazard.

Het nieuwe bod is afkomstig van een industriële speler op de Aziatische markt

De onderzoeken en besprekingen met Oxy Capital Italia srl naar aanleiding van hun blijk van belangstelling zijn nog gaande. “Er zijn enkele aanvullende niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van de bedrijfscomplexen van het bedrijf en dochteronderneming Pollini spa (Pollini). Deze kunnen bindend worden na een extra periode van onderzoek en evaluatie op verzoek van de potentiële investeerders”.

Zonder de interesse van andere partijen uit te sluiten, beschouwen de raad van bestuur van het bedrijf en die van Pollini het niet-bindende bod van een industriële speler als bijzonder interessant. Deze speler is voornamelijk actief op de Aziatische markt in de kleding- en modesector en heeft aanzienlijke ervaring met het beheer van internationale merken.

Het nieuwe bod omvat de overname van vrijwel het gehele bedrijfscomplex

Dit bod omvat de overname van vrijwel het gehele operationele bedrijfscomplex van de Leffe-groep in ruil voor de overname van alle passiva van de groep, zoals geherstructureerd na de financiële manoeuvre uitgevoerd volgens een instrument uit de Faillissementswet dat door het bedrijf als geschikt is aangemerzen.

Het bod omvat ook een voorstel voor een overbruggingsfinanciering voor Aeffe tot 25 miljoen

Het bod omvat ook een voorstel voor een overbruggingsfinanciering voor Aeffe tot een totaalbedrag van 25 miljoen euro. Dit is bedoeld om de operationele continuïteit van de groep tot 31 december 2026 te garanderen. De financiering wordt in meerdere tranches op afroep van het bedrijf verstrekt. Een eerste deel tot 16 miljoen euro in de periode juli-september 2026 en een tweede deel tot negen miljoen euro in de periode oktober-december 2026. Voorwaarde is de erkenning van de financiering als predeductibel door de rechtbank van Bologna.

Het bod is uitdrukkelijk voorwaardelijk, vervolgt de notitie. Voorwaarden zijn “de positieve afronding van de reeds gestarte due diligence-onderzoeken en het verkrijgen van alle wettelijke of reglementaire autorisaties”. Daarnaast moet “de aankoop van vrijwel het gehele bedrijfscomplex plaatsvinden buiten een gerechtelijke liquidatieprocedure of een andere procedure die de vaststelling van de insolventiestatus van het bedrijf als voorwaarde heeft”.

Ook Oxy zet de onderzoeksactiviteiten voort voor het formuleren van een bindend bod. Oxy heeft bevestigd te verwachten dit bod in de komende weken te kunnen uitbrengen.

Gezien deze ontwikkelingen, zo specificeert de notitie, is besloten tot de voortzetting van de onderhandelde schikking van de crisis voor Aeffe en dochteronderneming Pollini. Dit gebeurt tot de wettelijk maximaal toegestane termijn, en dus tot 4 oktober 2026.