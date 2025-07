Italiaanse luxehandelaar Nugnes: Waarom nu de tijd is voor lef en groei

Het Italiaanse familiebedrijf Nugnes, met wortels in de kleermakerij en de opening van hun eerste herenboetiek in 1956, zet een stap voorwaarts. Deze hybride modehandelaar – met een assortiment van klassieke luxemerken tot streetwear-georiënteerde collecties – stimuleert zijn expansie met de overname van de traditionele luxehandelaar Mimma Ninni. Het filialennetwerk in de Zuid-Italiaanse regio Apulië wordt in één klap uitgebreid van één naar vier winkels.

In dit interview vertelt directeur Giuseppe Nugnes wat hem hiertoe heeft aangezet, wat zijn klanten van hem verwachten en welke langetermijndoelen hij nastreeft.

U heeft zojuist modehandelaar Mimma Ninni in Bari overgenomen. Hoe is dat zo gekomen?

Het is een lang proces dat meer dan twee jaar geleden is begonnen. In een tijd waarin de markt zocht naar een verklaring voor het uiteenspatten van de online luxemodebubbel, besloten wij – mede dankzij een visionair management en ervaren adviseurs – de basis van ons retailvakmanschap te versterken: doordachte, slimme inkoop, een consequente omnichannel- en klantgerichte aanpak, en de sterke band met onze thuisbasis en merk-DNA.

Welk doel streeft u hiermee na?

Deze stap stelt ons in staat om het online kanaal te laten aansluiten bij de DNA van Nugnes en de behoeften en wensen van onze klanten – en niet andersom.

Vanuit die gedachte hebben we een nieuw strategisch plan ontwikkeld met als doel Nugnes te transformeren tot een 'fabriek van verwondering' – een plek waar de magie van Apulië en de mediterrane lifestyle voelbaar zijn in elke klantinteractie.

De nieuwe herenmodewinkel van Nugnes in Bari Credits: Nugnes

Tegen deze achtergrond was Bari een bewuste en gewenste volgende stap die we actief hebben nagestreefd, wat uiteindelijk leidde tot de overeenkomst met Mimma Ninni. Voor ons voelt dit als het doorgeven van de fakkel – in de geest van een retailfilosofie die we niet alleen in Bari, maar in de toekomst ook in andere mediterrane steden willen vestigen.

Is de integratie van de winkels al afgerond?

We hebben de twee winkels en de concept store al geïntegreerd, maar het zal zeker nog een paar maanden duren voordat onze visie volledig is gerealiseerd. Dit betreft zowel de inkoop als de creatieve richting, die we momenteel zo snel mogelijk harmoniseren – zonder dat de klanten in Bari daar hinder van ondervinden.

Worden de winkelruimtes gerenoveerd en aangepast aan het productaanbod van Nugnes?

Jazeker. We werken al aan de planning van een volledige restyling van de verschillende ruimtes om ook in de boetieks in Bari de geest en merk-DNA van Nugnes voelbaar te maken.

Damesmodewinkel in Bari Credits: Nugnes

U heeft deze stap gezet terwijl de Italiaanse modemarkt zich schijnbaar langzaam herstelt…

De markt herstelt zich geleidelijk, maar wij hebben de afgelopen jaren bewust tegen de stroom in gezwommen, en daar zijn we best trots op.

Naast de overname in Bari hebben we tegelijkertijd onze volledige technische infrastructuur en omnichannel-aanpak vernieuwd: van de overstap naar een nieuw ERP-systeem en een nieuw Product Information Management (PIM) tot het platform op Shopify Plus. Binnenkort volgen er extra maatregelen op het gebied van Customer Relationship Management en de integratie van AI-gedreven services.

Hoe kan de modebranche nu de volgende stap zetten?

Wij zijn ervan overtuigd dat de groei en het herstel van de branche mogelijk zijn door een slimme en duurzame terugkeer naar investeringen, met name in innovatie, om de winkelervaring nog intenser, persoonlijker en inspirerender te maken. Mode is – en moet steeds meer – een markt van ervaringen zijn, niet alleen een markt van producten.

Etalages van de winkel in Trani tonen UGG-samenwerking Credits: Nugnes

Hoe ervaart u de stemming onder uw klanten?

Er heerst helaas nog te veel negativiteit ten opzichte van de branche. Toch hebben onze klanten nog steeds veel zin om mode te beleven en zich te laten inspireren door schoonheid. Tegelijkertijd eisen ze steeds meer authenticiteit, betrokkenheid, een echte ervaring, product- en servicekwaliteit en veel fair play van ons en de merken.

Welke modische richting wint aan belang bij uw klanten?

We zien momenteel een herontdekking van een nieuwe vorm van elegantie. Het sleutelwoord voor ons is eigentijdse harmonie. De les – en de schok – van de streetwear-trend is niet verdwenen, maar wordt steeds meer verwerkt en leidt naar een richting die wordt gekenmerkt door helderheid, terughoudendheid en verfijning.

Tegenwoordig zien we een groeiende aandacht voor het creëren van een eigen stijl – niet alleen door middel van snitten en pasvormen, maar vooral door de combinatie van verschillende materialen: een mix van innovatieve stoffen met traditionele verwerkingen.

UGG-event bij Nugnes in Trani, Italië Credits: Nugnes

Het herenmodeseizoen SS26 is net afgelopen. Wat is uw conclusie?

Misschien bevinden we ons niet in de meest glorieuze periode ooit, maar er zijn belangrijke signalen, nieuwe ideeën en opkomende trends. Juist in dergelijke overgangsfasen kunnen degenen die moedig en met gevoel voor de zaak innoveren, de basis leggen voor een positieve toekomst.

Veel merken herdefiniëren momenteel hun DNA en zoeken naar een authentiekere interpretatie van de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat dit proces binnenkort zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuw, gemeenschappelijk stilistisch denken en een nieuwe beeldtaal.

Waren er trends die u bijzonder enthousiast maakten?

Ja, absoluut. Jonathan Andersons collectie voor Dior markeerde een cruciaal moment: een mannelijke visie die reeds wijdverspreide, maar nog niet duidelijk gedefinieerde gevoeligheden voor het eerst helder verwoordt. Zijn werk raakte verschillende spanningen van het seizoen: de terugkeer naar een bewust gevormde, sculpturale lichamelijkheid, een nieuwe terughoudendheid met duidelijke volumes en neutrale kleuren, en een groeiend verlangen naar introspectie.

In plaats van een trend op te dringen, heeft hij verspreide signalen opgevangen en tot een volwassen, gemeenschappelijke taal gevormd – een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de hedendaagse mannelijkheid.

Installatie bij UGG-event in winkel in Trani Credits: Nugnes

Heeft u ook nieuwe merken ontdekt die u aan uw portfolio zult toevoegen?

Ja, er zijn en komen nieuwe merken, zowel in de winkels in Bari en Trani als in de online selectie. Dat is misschien wel het spannendste aspect van ons werk – juist nu. Teruggaan naar research is essentieel, hoewel we daar bij Nugnes nooit mee gestopt zijn.

Tegenwoordig is de zoektocht – zowel van de inkopers als van de klanten – gericht op een mix van waarden: men kiest niet alleen op basis van creativiteit en collectie, maar ook op basis van wat erachter zit, de filosofie die de merkvisie begeleidt. Van de merkfilosofie en de prijs-kwaliteitverhouding tot de uniekheid en bruikbaarheid van het product en het vermogen om met verschillende stijlen te communiceren – dit zijn allemaal doorslaggevende factoren.

Wat verwacht u van de damesmode SS26 in september?

De verwachtingen zijn hooggespannen. Veel modehuizen maken ingrijpende transformaties door en de tijd is rijp om talen en visies opnieuw te definiëren. We hopen dat mode haar volledige culturele en sociale potentieel blijft uiten en weer een ruimte wordt voor verhalen, reflectie en collectieve verbeelding – verder dan alleen het product of het concept van luxe.

In die zin zal damesmode waarschijnlijk centraal staan in deze verandering, want de vrouwelijke figuur speelt van oudsher een hoofdrol in de ontwikkeling van modetaal en creativiteit.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.