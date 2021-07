Italiaanse modegroep Aeffe nu volledig eigenaar van Moschino

Modegroep Aeffe S.p.A. heeft ook de laatste dertig procent van de Moschino-aandelen overgenomen. Dat blijkt uit een persbericht van Aeffe, dat de aandelen voor 66,6 miljoen euro overnam van Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate S.p.A. en Sinv Lab S.r.l.. Aeffe bezat al een aandeel van zeventig procent in Moschino, dus wordt met de aankoop volledig eigenaar van het merk.

Doel van Aeffe is om het merk Moschino verder te ontwikkelen en beter in de groep te integreren. De overname is ‘een belangrijke stap in onze groeistrategie op de middellange en lange termijn’, aldus Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter bij Aeffe, in het persbericht. “Volledige controle over het merk Moschino stelt ons het best in staat om alle activiteiten rondom de waardeketen van het merk te managen, van producten tot kwaliteit, met positieve effecten op het imago, distributie en communicatie.”

Aeffe bezit al licenties voor de productie en distributie van Moschino-collecties sinds de oprichting van het merk in 1983. In 1999 nam het zeventig procent van de aandelen van Moschino over. Sinds 2013 is Jeremy Scott hoofdontwerper bij Moschino, dat veel aandacht genereert met collecties geïnspireerd door popcultuurelementen, van Barbie tot games en, recentelijk, Sesamstraat.

Onder Aeffe vallen ook de labels Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini.