Italiaanse politie onderzoekt opnieuw luxemerken vanwege uitbuiting van textielarbeiders

De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van elf luxe modemerken. Dat meldt de NOS op basis van informatie die het Openbaar Ministerie in Milaan bevestigde aan de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore. Het OM onderzoekt of de merken medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van kledinghoezen, clutches en shoppers. Onder meer Chanel, Bulgari, Goyard, Moncler en Brunello Cucinelli worden onderzocht.

De modemerken moesten documenten over hun volledige productieketen overhandigen. Volgens justitie maakten sommige bedrijven gebruik van tussenbedrijven, die de productie vervolgens uitbesteedden aan Chinese werkplaatsen. Daar zouden arbeidsmigranten zonder verblijfsvergunning onder slechte en onveilige omstandigheden hebben gewerkt voor extreem lage lonen.

Bij invallen eerder dit jaar trof de politie producten van verschillende luxemerken aan. Volgens de onderzoekers ontbraken veiligheidsvoorzieningen op machines, waren de huisvestingsomstandigheden mensonterend en werd er vrijwel onafgebroken gewerkt, ook op feestdagen.

De betrokken merken moeten de komende weken aantonen welke maatregelen zij hebben genomen om uitbuiting in hun productieketen te voorkomen. Als die onvoldoende blijken, kunnen zij onder gerechtelijk toezicht worden geplaatst. Eerder werden ook Dior, Armani, Gucci, Prada, Versace, Valentino en Loro Piana onderzocht vanwege vergelijkbare misstanden bij onderaannemers in de Italiaanse mode-industrie.