Italiaanse rechtbank zet Armani-bedrijf onder gerechtelijk toezicht wegens arbeidsuitbuiting

Een Italiaanse rechtbank plaatst een onderdeel van het luxe modeconcern Armani onder gerechtelijk toezicht wegens het gebruik van onderaannemers die de arbeidswetgeving overtreden, volgens een vonnis dat vrijdag openbaar is gemaakt. Giorgio Armani Operations (GA Operations), een bedrijf dat volledig eigendom is van Giorgio Armani en dat zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van de kleding en accessoires van het label, wordt zelf niet beschuldigd van overtredingen.

Maar de rechtbank zegt dat een van haar leveranciers, Manifatture Lombarde, gebruikmaakt van onderaannemers in de omgeving van Milaan die migranten zonder papieren in dienst hadden voor de productie van Armani-tassen, lederwaren en andere accessoires.

In een vonnis van 3 april dat vrijdag openbaar werd gemaakt, heeft de rechtbank een adviseur aangenomen om samen met de managers voor een jaar de relaties met de leveranciers te verbeteren. "Het doel van de gerechtelijke administratie is niet repressief maar eerder preventief," om Giorgio Armani Operations "zo snel mogelijk te behoeden voor criminele infiltratie", aldus de rechtbank.

Het contract tussen Armani en Manifatture Lombarde bevat een ethische code en een expliciet verbod op het gebruik van onderaannemers, maar onderzoekers ontdekten dat Manifatture Lombarde zelf geen eigen ateliers heeft. In plaats daarvan heeft het bedrijf de productie uitbesteed aan wat de rechtbank "Chinese werkplaatsen" noemde, waar voornamelijk Chinese en Pakistaanse onderdanen werkten onder omstandigheden die in strijd waren met de basisveiligheidsregels op onhygiënische plaatsen.

De arbeiders werden gedwongen om "bijzonder ongunstige omstandigheden te accepteren die zich vertalen in echte uitbuiting", met name door meer uren te werken dan officieel was aangegeven, aldus de rechtbank. In een verklaring zei de Armani-groep op de hoogte te zijn van de "preventieve maatregel van de rechtbank in Milaan tegen GA Operations".

De Armani-groep vult aan: "Het bedrijf heeft altijd controle- en preventieve maatregelen genomen om misbruik in de toeleveringsketen te minimaliseren. GA Operations zal met de grootst mogelijke transparantie samenwerken met de bevoegde instanties om haar positie in deze zaak te verduidelijken."

De 89-jarige Giorgio Armani is volgens het tijdschrift Forbes de op twee na rijkste man van Italië. Zijn fortuin wordt geschat op meer dan 11 miljard euro.

Vertaling en bewerking door Susan Zijp