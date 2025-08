Italië beboet fast-fashiongigant Shein voor 'groene' claims

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft maandag een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de websites van Shein in Europa. De boete is opgelegd vanwege valse en misleidende beweringen over de inspanningen van de e-commercegigant om milieuvriendelijk te zijn.

De AGCM, de Italiaanse mededingingsautoriteit, beschuldigt het in China opgerichte fast-fashionbedrijf van 'een misleidende communicatiestrategie met betrekking tot de kenmerken en milieu-impact van zijn kledingproducten'. De boete is opgelegd aan Infinite Styles Services Co. Ltd, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de productwebsites van Shein in Europa, aldus de autoriteit in een verklaring.

De AGCM beschuldigde het bedrijf van 'misleidende en/of bedrieglijke milieuboodschappen en -beweringen bij de promotie en verkoop van kledingproducten van het merk Shein'. Deze waren 'in sommige gevallen vaag, algemeen en/of overdreven nadrukkelijk, en in andere gevallen misleidend of onvolledig'. Met name beweringen over de recycleerbaarheid van producten 'bleken onjuist of op zijn minst verwarrend' te zijn. Consumenten zouden gemakkelijk kunnen denken dat Shein-producten uitsluitend van duurzame materialen zijn gemaakt en volledig recyclebaar zijn, 'een bewering die, gezien de gebruikte vezels en de huidige recyclingsystemen, niet overeenkomt met de werkelijkheid'.

De AGCM had ook kritiek op de beweringen van de retailer dat het de uitstoot van broeikasgassen met vijfentwintig procent zou verminderen tegen 2030 en nul emissies zou bereiken tegen 2050. Deze 'vage' beloftes van een bedrijf dat de afgelopen jaren een fenomenale groei heeft doorgemaakt, werden 'tegengesproken door een daadwerkelijke toename van de uitstoot van broeikasgassen door Shein in 2023 en 2024'.

In een verklaring aan AFP zei Shein dat het 'volledig heeft meegewerkt' aan het onderzoek van de toezichthouder en 'onmiddellijk actie heeft ondernomen' om de problemen aan te pakken. Alle milieu-beweringen op de website zijn nu 'duidelijk, specifiek en voldoen aan de regelgeving'.

Milieudeskundigen waarschuwen al langer voor de schade die wordt aangericht door de fast-fashionsector, die massaal goedkope kleding produceert die snel wordt weggegooid. Fast fashion verbruikt enorme hoeveelheden water, produceert gevaarlijke chemicaliën en vult stortplaatsen in arme landen met textielafval, terwijl het ook broeikasgassen genereert bij de productie, het transport en de verwijdering.