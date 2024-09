Italië start onderzoek naar Shein wegens mogelijk misleidende reclame

De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) is een onderzoek gestart naar het Dublinse bedrijf Infinite Styles Services CO. Limited dat de Italiaanse Shein-website beheert. Dit onderzoek richt zich op mogelijk misleidende reclame op de Shein-website, met name in de secties ‘SheinTheKnow’, ‘evoluSHEIN’ en ‘Social Responsibility’.

Volgens het AGCM speelt de fast fashion-verkoper in op de groeiende gevoeligheid van consumenten voor milieubewuste keuzes. De autoriteit stelt dat Styles Services CO. Limited onvoldoende uitleg geeft over de hoeveelheid ‘groene’ vezels in kledingstukken die als ‘duurzaam’ worden aangeduid. Daarnaast merkt het AGCM op dat de Shein-website de nadruk legt op koolstofreductie, wat niet overeenkomt met de toename van de uitstoot die in de duurzaamheidsrapporten van Shein voor 2022 en 2023 wordt vermeld. In een persbericht over deze zaak stelt het AGCM dat Shein “een beeld van productieve en commerciële duurzaamheid van zijn kleding wil overbrengen.” Dit gebeurt echter door “algemene, vage milieubeweringen die verwarrend en/of misleidend zijn.”

Reclame maken met ongefundeerde milieuclaims is verboden in de Europese Unie. Volgens de Italiaanse wetgeving riskeren bedrijven die deze regels overtreden boetes van vijfduizend tot tien miljoen euro.