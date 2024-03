Item van de week: de opvallende haarband

Wat het is

Als er één accessoire was dat de ontwerperscollecties voor SS24 in zijn greep hield, dan was het wel de flamboyante haarband, zo genoemd vanwege zijn in het oog springende ontwerp en vaak glamoureuze uitstraling. Van over-the-top linten tot ingewikkeld met kralen bewerkte tiara-achtige stukken, dit stijlvolle haaraccessoire zorgde voor het nodige drama op verschillende catwalks. Hierdoor gaat de look verder dan het functionele en wordt het een meer modegericht stuk, dat een outfit verheft en leven brengt in kapsels.Het kan zijn dat de afhankelijkheid van theatrale haarstukken dit seizoen een natuurlijke evolutie is van de vergrote aandacht voor haarbanden die eerder door Prada werd versterkt, wat enkele seizoenen terug een virale sensatie werd voor het Italiaanse merk. Het sluit echter ook aan bij de huidige strikkengekte die de markt voor schoonheid en accessoires in de afgelopen maanden heeft gedomineerd, waarbij steeds grotere strikken hun weg vonden in het haar van vrouwen over de hele wereld. Wat het ook is, het is duidelijk dat het haar de plek is waar het drama bedoeld is, en dat excentrieke haarbanden zijn wat deze trend vooruit zullen drijven.Veel ontwerpers die de trend omarmden, kozen voor stukken die deden denken aan een tiara, zij het in een modernere stijl die ingewikkeld kralenwerk en bloementhema's incorporeerde. Dit was vooral waar voor merken als Danny Reinke, Ulla Johnson en Giambattista Valli, die elk het koninklijke hoofddeksel omvormden tot een stijlvol statement. Er waren echter ook meer subtiele, maar toch opvallende banden. Patou, bijvoorbeeld, bood een golvend ontwerp aan in een spiegelend materiaal, terwijl Versace, passend bij zijn collectie met een jaren '60 thema, sommige looks combineerde met kleurrijke strikken die bovenop het hoofd zaten.Het stylen van zulke haarstukken hangt grotendeels af van het haar zelf. Echter, zoals gezien op de catwalk, kan dit ook op een eenvoudige manier. Beautyteams voor SS24 kozen voor strak naar achteren gestylede kapsels voor veel van hun looks, waarmee ze het vaak statement-makende ontwerp benadrukten en het in het middelpunt van de outfit plaatsten. Wat betreft de kleding, is het ook belangrijk om de look samen te binden met bijpassende kleurthema's in de kledingstukken zelf, waarbij pasteltinten of gewaagde tonen op een samenhangende manier worden samengebracht.Voortbouwend op de populariteit van overdreven haarbanden en oversized strikken, benadrukt de plaats die opvallende haarstukken op eerdere catwalks hadden, het belang van het haar als een locatie waar outfitstatements gemaakt kunnen en moeten worden.