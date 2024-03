Item van Jaded London blijkt Shein-label te hebben, volgens Tiktokker

Een Tiktok-gebruiker geloofde haar ogen niet toen ze een label van het controversiële fast fashion platform Shein had gevonden dat in haar kledingstuk van Jaded London was genaaid.

In een video op het sociale media platform laat Emma Silverman de voering van de vermeende Jaded London top zien, dat zowel een label van het merk als een label van Shein bevat.

Silverman suggereert dat ze het topje van 83 dollar ( euro) in een goedkopere variant op het Shein-platform had kunnen kopen, maar er in plaats daarvan koos om het bij Jaded London te kopen ondanks de vraagprijs.

In de video zegt ze: “Ik kocht dit topje op die verdomde website. Ik wachtte en wachtte, want het was niet op voorraad. Daarna kwam het topje in mijn maat op voorraad, dus kocht hem. Ik had het op Shein kunnen lopen voor waarschijnlijk 10 dollar. Dit is zo irritant.”

Terwijl de video Tiktok-gebruikers in een spiraal van speculatie stuurde, ging Jaded London naar het platform om de situatie aan te pakken.

In een reactie op Silvermans video deelt het merk: “We hebben contact met Emma en er wordt aan gewerkt. Nogmaals, we hebben geen idee hoe ze deze tag in het kledingstuk komt. Shein is geen fabriek, het is een winkel en we hebben er geen associatie mee.”

“Alle ‘soortgelijke’ ontwerpen op Shein en sites zijn kopieën van onze bestaande ontwerpen, niet andersom. We onderzoeken op dit moment hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

FashionUnited heeft contact opgenomen met Jaded London, maar ging nog niet in op het verzoek.